Musac: nombres para 20 años

De vez en cuando el Musac da un golpe de efecto y repercute a nivel nacional. Léase actualmente, Ai Weiewei o la reciente exposición sobre Ana Mendieta. Aquel pistoletazo de salida que fue la exposición de Pipilloti Rist nos malacostumbró... Lo suelen comentar algunos. Y qué decir de lo que le siguió: fueron años dorados con Rafael Doctor al frente. El Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, con sede aquí, empezó con buen pie. Con elogios al exterior y al interior. A su arquitectura y a su idea artística a poner en marcha. El 5 de abril de 2005 abrió su puertas con la presencia de los Príncipes de Asturias. Por lo que se cumplen 20 años desde su inauguración. Los altibajos, crisis, diferencias incluso en la concepción de lo que ha de ser han existido como conflicto y debate, pero algo está claro: el Musac permanece. El edificio de los arquitectos Mansilla y Tuñón es uno de los emblemas no sólo de la ciudad, sino también de sus aspiraciones.

Por la dirección del Musac han pasado cinco nombres cada uno con su idea y la impronta dejada por su gestión. De 2002 a 2009: Rafael Doctor Roncero. De 2009 a 2012: Agustín Pérez Rubio. En 2013: Eva González Sancho. Desde junio de 2013 hasta junio de 2021: Manuel Olveira. Desde noviembre de 2021 a la actualidad: Álvaro Rodríguez Fominaya?.

Mención aparte merece el edificio diseñado por Luis M. Mansilla y Emilio Tuñón, del que se explica como concepto que se trata de un edificio con una peculiar planta, heredada de la geometría de algunos mosaicos romanos, cuya originalidad radica en que mediante dos polígonos —un cuadrado y un rombo— permite desplegar una superficie continua sobre el plano. Una de las señas de identidad de este peculiar edificio es la fachada compuesta por más de 3.000 vidrios coloreados, inspirados en la vidriera de «El Halconero», una de las más antiguas de la Catedral de León, del siglo XIII y cuya imagen ha sido pixelada para dar color a cada uno de los vidrios que recubren la fachada. En el interior, el hormigón blanco es el protagonista de un lugar en el que los espacios fluyen entre si.

Uno de esos golpes sobre la mesa se dará con la exposición de Yoko Ono, Insound and Instructure, salas 3-6, desde el 8 de noviembre hasta el 17 de mayo de 2026. La exposición será la más extensa de Yoko Ono en España en la última década. Una muestra que ocupará más de 1.700 metros cuadrados. La última exposición de la artista de origen japonés, Music of the Mind, en la Tate Modern de Londres, en la que mostró siete décadas de activismo, cine, arte, performance y, por supuesto, música, fue uno de los acontecimientos culturales en la capital británica.

Ya este 29 de marzo llegará Yasumasa Morimura con Autorretratos a través de la historia del arte. El Musac muestra un conjunto de siete fotografías donadas por el artista, pertenecientes a la serie Self-portraits Through Art History, en las que Yasumasa Morimura se pone en la piel de figuras destacadas del arte occidental. Se trata por tanto de una nueva propuesta dentro de las centenares que ha habido desde 2005 y en donde cada director deja su sello. Salvo el escandaloso caso poco resuelto de Eva González Sancho, cuyo puesto de directora saltó por los aires a los tres meses.