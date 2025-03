La astronauta Sara García presenta en León su libro con el que intenta conectar con todo tipo de lectores

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

La investigadora y astronauta leonesa Sara García Alonso, miembro de la reserva de la Agencia Espacial Europea (ESA), presentó hoy en la capital leonesa su recién publicado libro ‘Órbitas: Apuntes de una vida en continua exploración’, del que ya ha tenido ocasión de conocer la reacción del público. “Dicen que es bastante ameno, muy entretenido; ha sorprendido porque creo que quizás algunas personas esperaban un libro de divulgación científica y esto tiende más a un ensayo, a una autobiografía, algo de ficción también, un poco inspirada por esos filandones de la tierra. Está teniendo buen acogida y esa era la idea, compartirlo con los demás”, explicó sobre una obra dirigida a todos los públicos adultos.

“Son seis órbitas, completamente distintas, cada una de ellas escrita en un estilo diferente, de tal manera que de alguna forma pueda conectar con todo el mundo, aunque sea en unas pocas páginas del libro”, comentó antes de reconocer que, aunque su labor de investigadora oncológica es su prioridad y que tiene “un objetivo muy claro, que es participar en una misión espacial dedicada a la investigación en Biomedicina” va a seguir escribiendo, como lo hace desde que es una adolescente. “Tengo bastantes ideas, desde un libro de divulgación científica, un libro infantil y alguna novela me gustaría escribir”, detalló.

En un concurrido acto celebrado en el Palacio de Conde Luna, que completó pronto su aforo y al que parte de parte de los presentes no pudieron acceder, Sara García estuvo acompañada por el alcalde, José Antonio Diez, y arropada por los escritores -con los que comparte el título de Leonesa del Año- Juan Pedro Aparicio, Luis Mateo Díez y José María Merino. “Es una día para mí increíblemente especial. Presento mi libro, un proyecto muy personal y no podría hacerlo de la mejor mano. Es un honor, me siento tremendamente honrada”, remarcó.

Diez comentó que de su primer acercamiento a la obra lo que más le gusta es “cuando hace referencia a sus orígenes, a lo que te imprime y significa ser de un lugar determinado, en este caso ser de León. Tu gastronomía, tu paisaje, al final afecta y crea esa situación de todos los leoneses, que estemos donde estemos y seamos como seamos, tenemos esos nexos. Y con ese libro demuestra que tiene una gran capacidad, no solamente para ser astronauta e investigadora como es, sino también para el mundo literario”.

Sara García comentó también, preguntada al respecto, la importancia que da a su labor divulgadora. “Sin duda, es algo que quizá no me había planteado cuando ocurrió todo esto del nombramiento, sin embargo, empecé a comunicar un poco tanto lo que hacemos los investigadores en los centros de investigación y los laboratorios como para qué sirven las misiones espaciales, qué puede aportar invertir en el sector aeroespacial”, explicó antes de añadir que comprobó la buena acogida de esa tarea; “la gente me pedía que contase más, les gustaba cómo lo comunicaba, y creo que sería irresponsable, no aprovechar ese altavoz que tenemos tanto Pablo como yo como para compartir este tipo de cosas, porque al final, todo lo que hacemos los investigadores, los tecnólogos, los astronautas, se hace por el bien de la humanidad, por el bien de la sociedad, entonces hay que trasladar al público en un lenguaje que el público pueda entender el porqué merece la pena todo esto”.