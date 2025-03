León espera al artista de los mil rostros

Ha sido Frida Kahlo, Van Gogh y La mujer de la perla, de Vermeer. También Einstein, Dalí o el Che Guevara. Yasumasa Morimura ha vivido mil vidas ‘travestido’ de celebrity. Nacido en plena posguerra de la Segunda Guerra Mundial, hecho que le marcó profundamente, el artista japonés practica un particular ajuste de cuentas con el Occidente colonizador. Morimura se disfraza de todos los personajes que aparecen en sus obras.

El Musac dedicará la sala 2, a partir del 29 de este mes, a sus originales autorretratos. En la serie Self-portraits Through Art History (Autorretratos a través de la historia del arte) se pone en la piel de figuras destacadas del arte, recreando algunos de sus autorretratos más conocidos. La serie consta de dieciocho fotografías en las que el artista posa como Leonardo da Vinci, René Magritte, Jan van Eyck, Durero, Caravaggio, Rembrandt o Van Gogh.

En cada foto, Morimura replica una pintura célebre donde él se convierte en protagonista, al tiempo que añade su herencia japonesa al contexto original. Oriente frente Occidente; artista frente espectador; original frente copia; masculino frrente femenino… Un simulacro de apropiaciones y reconstrucciones aderezadas con su irreverente ironía. Morimura es omnipresente en toda su obra. A lo largo de su carrera, ha admitido en múltiples ocasiones la profunda influencia que las obras maestras occidentales han ejercido tanto en su práctica artística como en la cultura japonesa contemporánea.

Crítica a Occidente

Morimura es, probablemente, el artista japonés más prolífico y extravagante. Además de haberse puesto en la piel de Marilyn Monroe, Picasso, Audrey Hepburn o el Che Guevara, tiene experiencia usurpando el lugar de personajes que aparecen en cuadros de autores imprescindibles como Van Gogh, Manet o Vermeer. En las imágenes de Morimura, más allá de la ‘usurpación’, subyace una crítica a las imposiciones de la cultura occidental sobre la oriental, ya que casi todas las obras sobre las que trabaja son occidentales.

La técnica artística de Morimura no es meramente una copia, sino una reinterpretación que cuestiona temas de identidad cultural, género y la autoridad de las imágenes históricas. Una obra del artista japonés forma parte de la colección del Musac. Se trata de An Inner Dialogue with Frida Kahlo (Skull Ring), la única fotografía de esta serie que utiliza el óleo como soporte, reconstruye uno de los muchos autorretratos de Frida Khalo, donde Morimura ha desplazado a la genial mexicana, con un gesto de arrogancia que invita a la reflexión sobre una cultura heredada colonialista y etnocéntrica. La obra ha formado parte de cinco exposiciones distintas en el Musac.

Morimura ha desarrollado varias series a lo largo de su carrera, cada una con un enfoque diferente. Entre ellas, Daughter of Art History, donde se transforma en personajes femeninos de obras de arte famosas; Actors, serie en la que toma la identidad de estrellas emblemáticas del cine, como Audrey Hepburn, Marilyn Monroe o Brigitte Bardot; y Requiem, en la que el artista se inserta en eventos cruciales del siglo XX. Su rostro es un estandarte de su cultura. De esta forma, Morimura se involucra personalmente en la obra, utilizando todo tipo de recursos técnicos, del maquillaje al vestuario, así como la manipulación digital.

Se considera hijo conceptual de Andy Warhol bajo formas extremas que combinan la parodia y el homenaje. Él no califica como fotografías sus obras, sino que las concibe como una suerte de performance. También ha reinterpretado obras de Velázquez o Goya. Morimura trabaja desde hace años con la galería de Juana de Aizpuru, ha participado en varias ediciones de Arco y expuesto en el Museo Reina Sofía.