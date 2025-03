«Escuchar de todo me llevó al eclecticismo musical»

«Sí, en realidad he conseguido algunos hitos. Tal vez porque nunca me he fijado metas. Y cuando no las fijas se van cumpliendo etapas y cosas». Lo dice así, reposado y con modestia, Jorge Pardo, referente español en el jazz y el flamenco, un número 1 indiscutible que actúa hoy en el Teatro El Albéitar (20.30 horas. 30 euros, 15 minutos antes en taquilla. 50 por ciento de descuento para miembros de la comunidad universitaria). Y para encontrar esos hitos no hace falta rebuscar mucho. Sirvan dos como ejemplo: Grammy americano al mejor disco de jazz junto a Chick Corea en 2020 por Antidote o Premio Nacional de Música en 2015. Y más: premio al Mejor Músico de Jazz Europeo y primer y único español reconocido con el premio de la Academia Francesa de Jazz. Ese historial musical casi deportivo, esos hitos, en definitiva, tienen luego capítulos irrrepetibles y exclusivos suyos como el de haber tocado con Camarón de la Isla, con Paco de Lucía, con el propio Corea, con muchos más, que componen una carrera impensable en sus inicios para un joven que destacaba y que comenzaba con aquel grupo Dolores en donde el talento ya era una seña de identidad.

Pero algo había, porque como dice el propio Pardo, «para alcanzar un buen nivel cuando eres joven intervienen muchos factores. Pero uno de ellos es la intuición. La puedes tener trabajando mucho o trabajando menos. Yo he sido un músico chaval joven y lo que pasa es que con el tiempo adquieres esa ciencia. Es como el paladar, que lo tienes desde que eres joven. Y con el tiempo ese paladar se va educando. Entonces no puedes extrapolar esa experiencia, porque igual con el tiempo necesitas otro estímulo», relata. Está hablando entonces Jorge Pardo de sensaciones, intuiciones, sentimientos, por tanto.

En el caso del concierto de hoy, Jorge Pardo también lo explica con pistas infalibles y seductoras. «Voy con Melón Jiménez, a la guitarra y Bandolero, a la percusión. Son músicos buenísimos. Puede que ahora los más jóvenes tengan menos oportunidad de asistir a conciertos así, que sería una buena experiencia para ellos. Vamos a León con estos conciertos que tienen mucho de especial. Porque es cocinar algo delante de la gente con los músicos. Improvisado. Habrá algo que no estaba en el concierto anterior y que no estará en el siguiente», dice.

Este es el resultado de décadas de música de calidad en las manos y boca de Jorge Pardo, alguien al que el flamenco se le apareció a una edad temprana pero que tuvo que acelerar ese aprendizaje y que ya cuando irrumpe con autoridad en la escena musical española le aporta novedad y eclecticismo. Palabra esta última en la que hay que detenerse, porque además retrotrae a ese niño que comenzaba en la música sin tener ni la más remota idea de que iba a llegar a lo más alto. «En mi casa son aficionados a la música. No había músicos pero se oía todo tipo de música. Hay que pensar que eran otros tiempos, con poco acceso a la música. Pero ese caldo de cultivo me lleva a mi a ese eclecticismo de tocar una cosa y otra», recuerda. Y resulta revelador e impactante que ese eclecticismo que conserva en muchos sentidos también le permite eirigirse en el músico fundamental que es hoy en día y en plena forma.

Pero hay un capítulo que lleva flamenco por nombre y en el que ha vivido momentos gloriosos que no hay que añorar porque él mismo señala que «vi de jovencito que me gustaba aquello. Había entonces personajes muy poderosos. También tuve entonces la sensación o intuición de que el flamenco era una música desaprovechada. O poco explorada», comenta. Encuentra virtudes del jazz y el flamenco y las sublima.