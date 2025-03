Los conciertos del Glam traen el 3 de mayo a David de María

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El próximo 3 de mayo, a las 20.00 horas, la sala Gram de León acogerá un concierto con un artista de la talla de David de María. Las entradas ya están a la venta a un precio de 19,80 euros.

David de María nació en Jerez de la Frontera, Cádiz, Andalucía. Tras sacarse el graduado escolar, se sacó el título de auxiliar en Formación Profesional de Electricidad. Poco más tarde, se empezó a interesar por la literatura, la poesía y la música. Sus influencias musicales se encuentran entre el flamenco puro, y grupos y artistas como Mecano, El Último de la Fila, Nacha Pop, The Beatles, Queen, Pink Floyd, entre otros. A los 14 años empezó como cantante y músico en el grupo «Kelliam 71» –David (voz y guitarra), Nene (batería), Sergio (teclados), Frank (teclados) y Paco (guitarra)–, en el que permaneció seis años. El grupo creaba temas propios y de vez en cuando hacían versiones de temas conocidos de El Último de la Fila, y The Beatles, entre otros. También grabaron un disco que no se llegó a publicar. Durante estos años, DeMaría aprendió a tocar la guitarra y adquirió experiencia sobre el escenario.

A los 19 años emprendió su carrera en solitario y en 1997 sacó su primer disco homónino, David DeMaría. Con este disco no obtuvo el éxito esperado, a pesar de que canciones como Amor multiplicado por dos fueran de las más escuchadas.

Con su quinto álbum, Barcos de papel, publicado en 2004, alcanzó el triple de disco de platino (con más de 300.000 copias vendidas). Producido por él mismo junto con su productor habitual Pablo Pinilla. Con este disco se ha confirmado definitivamente como uno de los cantautores españoles más importantes. El primer sencillo extraído, Precisamente ahora, fue galardonado con el Premio Ondas a la mejor canción del año 2004. La exitosa gira que realizó con este disco dio como fruto la grabación de David DeMaría en concierto. Gira Barcos de papel. Además, el éxito cosechado por su quinto disco, le permitió hacer una gira por varios países.