El viaje de Zabriskie a las estaciones musicales

Unos van al espacio, otros irán a la Luna pero, mientras, las canciones de Zabriskie seguirán sonando mientras prosigue su viaje al centro de la música, su música. En esas espectaculares fotos puede parecer que se han desviado un poco de la ruta, porque su destino es un escenario, no importa mucho cómo, porque se han fajado ya en lugares como el Sonorama, algo así como la tierra prometida de la música en directo actual, o en pequeñas tablas en donde se puede ver el mínimo gesto del respetable. Ahora les toca una travesía interesante. Un crucero de lujo en Girando Por Salas, donde han sido seleccionados para una serie de conciertos que les llevarán a las ciudades más importantes. Barcelona, Málaga, Cádiz, A Coruña, Vitoria o Madrid son algunas de las plazas para este 2025. Lo que es seguro es que en cada sesión darán lo mejor de sí mismos.

Si girando, grabando y estrenando canciones puede ser el estado ideal de un grupo. al habla con Juan Marigorta, líder consensuado de la banda, queda claro que valoran esta elección y las piensan aprovechar por todo lo alto. «Pues la verdad es que sí, se podría decir que es el estado ideal de un grupo. Así que estamos muy contentos porque nos han brindado una oportunidad que es un regalo. Literal, vaya. Es no estar preocupado por los números cuando sales a tocar por ahí. Lo cual es un absoluto privilegio. Y en cuanto al tema de las expectativas, la verdad es que ya nos pilla con mucho camino recorrido y somos muy conscientes de lo que puede pasar y de lo que no. Ya nos hemos dado muchas veces contra la pared, así que estamos disfrutando de esta oportunidad que nos han brindado desde GPS de darnos a conocer por buena parte de España. Vamos a intentar hacer algo memorable aprovechando este momento tan interesante que estamos viviendo, pero vamos, que tenemos los pies muy muy en el suelo», señala, introduciendo ese denominador común marca de la casa que es el sentido común.

Tal vez, para entender lo que es Zabriskie haya que mirar también a su alrededor. Porque sus componentes no se limitan sólo a los quehaceres de la banda sino que aportan su talento a otros proyectos. Pero hay una dedicación en esta banda que les ha llevado a poseer uno de los directos más potentes del panorama. Por eso pueden mirar su carrera con esa satisfacción de las cosas bien hechas, aunque tampoco sea cuestión de resetearlo todo. «No sé si resetear es la palabra, pero con este último single de «Solo respiro» hemos querido echar la vista atrás y recuperar los punteos locos, ritmos quizás que son menos habituales en el indie, pero sí, quizás también nos hemos dejado un poco aparcada la idea de hacer la canción pop perfecta y hemos vuelto a disfrutar, como digo, de momentos musicales más evocadores y un tanto alocados pero atractivos al fin y al cabo, sobre todo para nosotros pero también para la gente habituada a escuchar música de una forma más activa».

Junto a las buenas nuevas de estos conciertos se encuentran también en el proceso de un single lanzado al estilo de ahora en el que proponen dos caras A. En ellas hay una cierta liberación de estilo que viene bien a unos componentes, el propio Juan, Alberto, Álex y Chino, porque no son ni músicos ni consumidores de música con limitaciones sino que se abren a otros estilos y tiempos. «Sí, nos hemos soltado un poco la melena y, por ejemplo, hemos dejado un punteo que salió de una absoluta improvisación. Lo dejamos prácticamente tal cual en el disco porque nos pareció un punteo lo suficientemente enérgico y psicótico como para merecer el honor de quedar para la posteridad (risas)», avanza el guitarra y voz del grupo.

De hecho, ese toque psicodélico forma parte de las señas iniciales de la banda, ya hace unos cuantos años. No obstante, Zabriskie encaja en los carteles actuales. Y además de la selección actual para Girando Por Salas, cuentan en su haber con innumerables conciertos y presencia en citas imprescindibles como el ya nombrado Sonorama, en 2022 y 2024, en el Gigante, en Intro Music Fest, Sil Fest, o ser reconocidos como Talento FNAC.

¿Podría decirse que saben por dónde van los tiros? «La verdad es que no tengo mucha idea de por dónde van los tiros, pero bueno, sí veo que de algún modo hay grupos como bastante rockeros, por así decirlo, con muy buenas voces, con letras que llegan, y en ese sentido creo que no estaríamos del todo desencaminados, o que más o menos podría ser fácil encontrar un hueco ahí, en el corazoncito de los fans del indie, salvo por lo de la buena voz, jaja, pero bueno, no diría que nuestra música encaja especialmente en lo que conocemos ahora como indie. Date cuenta que nosotros lo que más hemos escuchado de chavales eran grupos anglosajones y ahora tengo la sensación de que las mayores influencias de estos nuevos grupos son Héroes, Extremoduro o Supersubmarina», explica Marigorta.

Como también saben disfrutar, Zabriskie da pistas para un buen dia en gira: «Un plan perfecto podría ser montar en la furgoneta, echarnos unas cuantas risas entre todos, disfrutar de buena música, descubrir temas nuevos, llegar a una sala chulísima, probar sonido y que suene fantástico, y además de una forma rápida, ir a dejar las cosas al hotel y ver que mola mil, luego tomar unas tapas riquísimas por la ciudad, llegar a la sala, ver que está llena, dar un bolazo increíble, hacer un montón de amigos que se han hecho fans en el concierto, celebrarlo bebiendo unas buenas cervezas, y luego ir al hotel a disfrutar de un merecido descanso. ¿Pues sabes lo mejor? Que suele ser algo bastante habitual, quizás con un poco menos de gente de la que nos gustaría, pero en cada viaje lo pasamos genial y disfrutamos como enanos. ¿Qué más se puede pedir?".