La vida de María de Magdala, en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

María Teresa Álvarez presenta su novela María de Magdala en León. La cita es a las 20.00 horas en el hotel Conde Luna. La escritora estará acompañada por la periodista de Diario de León Cristina Fanjul. María de Magdala fue testigo de la resurrección del Señor y encargada de comunicárselo a los demás. Sin embargo, su imagen y papel protagonista en los inicios del cristianismo se han ido olvidando y distorsionando a lo largo del tiempo. En su nueva novela, la periodista y escritora la imagina como una mujer fuerte, inteligente y valiente que deseaba ser protagonista de su propia existencia en una sociedad en la que las mujeres no significaban nada.

«He sentido pena al ver lo maltratada que fue María Magdalena y lo sesgado de su recuerdo durante tanto tiempo», asegura la autora. «Por diversas razones, María Magdalena siempre ha resultado un personaje atractivo. La ausencia de documentación sobre su vida no ha sido impedimento para que se hayan escrito muchas novelas, realizado películas y musicales sobre ella. Las autoras o autores han imaginado su propio personaje. Yo he hecho lo mismo: he creado a la mujer que a mí me parece que pudo haber sido María».

Esta es la historia de una discípula ejemplar que, en pleno siglo XXI, sigue siendo un modelo a seguir para mujeres de todas las generaciones. La escritora asturiana (Candás, 1945) se mete en la piel de María de Magdala para contar su historia de forma novelada. «Fue la discípula más fiel y más valiente de Jesús de Nazaret, sin duda. No hay personaje en la historia que haya ayudado más a las mujeres que Jesús», sostiene.