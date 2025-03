El buen rock toma la ciudad

León se convierte este sábado en hervidero de la música garage y el rock and roll con historia y enjundia. La Fiesta de Presentación del Festival Crápula A Go-Go!!! se desarrollará en los dos locales con más tradición de música en directo: Babylon y El Gran Café. Los iniciados en la materia ya saben que se trata del Crápula A Go-Go!!!, festival con Ponferrada como sede y que apuesta por bandas en las que el clasicismo y lo underground como cultura musical son señas ineludibles.

Ya a las 17.30 horas, en el Babylon será el turno de Chime School, directamente desde San Francisco, desde la soleada California llega este proyecto de Andy Pastalaniec, un nombre clave en la nueva ola de jangle pop. Con claras influencias del sonido C86, The Byrds y el legado de Sarah Records, Chime School es una delicada combinación de guitarras cristalinas, melodías envolventes y una energía contagiosa. A continuación, la siempre activa escena underground gallega estará más que representada por Tesouro. Carlos Rego no es solo un articulista musical magnífico, sino que también es uno de los grandes escritores de canciones de España. La lástima, para él, es que no mucha gente parece saberlo. A finales de 2022, el ourensano se reunió con su ex compañero en Cosecha Roja, Asier Álvarez, y Daniel Alonso de Os Amigos Os Músicos para dar forma a Tesouro.

A las 22.00 horas, El Gran Café toma el testigo con Los Bluffs. Llegan desde Ponferrada y están considerados como una de las joyas más brillantes del garage y el rock de influencia sixties en España. Serán suculento aperitivo para un nombre fundamental como es el de The Phantom Keys. Los gallegos son un valor seguro y la mejor garantía de que el escenario vibrará con su gran rhythm & blues y garage revival. The Phantom Keys llevan años en la carretera reivindicando la esencia del sonido primigenio de los 60. La jornada, por supuesto, incluye allnighter.