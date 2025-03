Martín en estado puro

Miguel Ángel Martín regresa y lo hace con algo especial, que ya la editorial avanza que será objeto de deseo para coleccionistas o simplemente amantes del buen cómic. Y que en manos del leonés cobra el valor de una firma única que ha conseguido crear un lenguaje y una estética marca de la casa, reconocible y, por tanto, que deja huella creativa. Se titula Weird in a dark day, un libro en el que hay dos historias y que llega como edición limitada a 300 ejemplares numerados y firmados por Miguel Ángel Martín en una caja estuche con 6 prints de alta calidad impresos en cartulina gráfica.

Dicho así, igual de importante continente y contenido, el otro ingrediente es el experimento creativo. Así, se explica acerca de este Weird in a dark day que son dos cómics distintos, pero unidos por un mismo carácter experimental. La primera historieta, The Emanation Machine, surgió de un encargo de la revista italiana U.D.W.F.G. (Under Dark Weird Fantasy Ground). La segunda que completa el volumen, Strain, concebida como homenaje al concepto surrealista de escritura y dibujo automáticos, ahonda aún más en la vertiente experimental, ya que ni siquiera tiene texto. Martín da un nuevo salto en su ya larga trayectoria profesional, acercando el cómic a territorios hasta ahora exclusivos del arte.

El propio Martín explica el origen y circunstancias añadidas a estas dos obras: «The Emanation Machine comenzó a publicarse en la revista internacional U.D.W.F.G. (Under Dark Weird Fantasy Ground), editada en Italia por Hollow Press. La revista cerró en el número 3 y quedó pendiente de publicar la cuarta entrega de la serie. Decidí terminarla por mi cuenta y dibujar cincuenta páginas más, correspondientes al capítulo 5. Inicialmente fue escrita y publicada en inglés, dada la vocación internacional de la revista. Se trata de un inglés simple y primario para describir en parte el carácter de las criaturas del mundo que muestra la serie. Para desarrollar la historia partí de una idea inicial: la búsqueda de la Máquina de Emanación y el resto es improvisación, excepto el final que estaba determinado de antemano. Parte de los diálogos estaban construidos con fragmentos de canciones de artistas como Pere Ubu, The Ramones, Tubeway Army, Pink Floyd o Kraftwerk. Todo eso se ha perdido en la traducción que he hecho yo mismo».

dibujo automático

En cuanto al segundo título del libro, Strain, relata Martín que es «muy diferente al anterior, y mucho más experimental y weird, ni siquiera tiene textos. En este caso tomé como referencia el clásico concepto surrealista de escritura automática (dibujo en este caso). Dibujaba a medida que iban surgiendo las ideas. Si algún día no se me ocurría nada que me pareciera interesante, lo dejaba para el día siguiente o posterior. Ha sido toda una experiencia, un divertimento, una locura sin final», asegura.