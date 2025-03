«Hablemos primero del gorro de piscina...»

Todo el mundo habla de David Verderón. Showman cósmico del Órbigo, de qué planeta musical viniste. Podría ser una pregunta excesiva pero es que lo que se dice de sus actuaciones alcanza el nivel 10 en la escala de elogios. Y nadie se debe nada. Lo dicen porque así lo sienten cuando le ven en escena con Catalina Grande Piñón Pequeño, el grupo que ha dado el gran golpe sobre el tablero musical leonés y ahora mismo disfruta de su momento dulce. Realmente, casi desde que empezaron lo saborean. Más que de un planeta lejano, en realidad, Verderón viene del rap y de Benavides. Promocionan su nuevo disco. Y no sólo de David vive CGPP (así para que ocupe menos...), sino que piezas igual de fundamentales son Richard Majo y Adrián Cavero. Y ya está. Solo tres en el escenario pasando por encima al público con canciones de un minuto en el que arrollan al respetable, que es a lo que va a sus conciertos. Y un detalle: «La gente se lo pasa igual de bien con las canciones, que entre canción y canción. Allá donde vamos tenemos siempre buen recibimiento. Antes de la pandemia dimos tres conciertos y se montaban unos bacalaos muy ricos y dijimos: esto puede estirarse un poco más. Lo veías. Aunque fuera para algo local. El primer disco lo grabamos solo para poner música a unas letras que tenía y que ahí quedaran. Pero luego dimos el paso para defenderlo en directo», explica.

La pandemia no pudo con este trío poderoso de punk y mucho más: «La pandemia tumbó a muchos grupos. A nosotros, no. Encima, cuando empieza a haber conciertos el público está sentado viendo un género como el nuestro... Recuerdo que el primero fue en Santa María del Páramo, con gente en el centro sentada, pero como las normas eran muy raras, poco concretas, por los laterales no había ley ninguna y estaban de pie bailando», recuerda.

David Verderón venía de su grupo anterior, Barrigada. Richard Majo, multinstrumentista de talento asombroso, tenía pasado musical de sobra. Los dos son de Benavides. Y la tercera parte que faltaba la completó Adrián Cavero, de Nistal. Así que rondaban toda esa zona, también con Nacho Oblanca, como base de operaciones para grabar este último disco Música para Mastines, que definen como un ejercicio multidisciplinar de 17 canciones, cada una de su padre y de su madre las cuáles, sin embargo, encajan y consiguen formar una única obra. Temas que respetan los orígenes, con duraciones muy cortas y letras muy locas; y otros mucho más amplios con temáticas que rozan la novela negra. Para el concierto del 5 en el Vías ya no hay entradas. Lo que más que un síntoma es la prueba de que el grupo todavía no tiene techo.

"Richard es un musicarro como la copa de un pino. Es la columna vertebral del grupo», advierte para llegar a ese punto de inflexión que sucede en las bandas cuando con una canción dan con la tecla exacta: «Sí, fue con Los de la capi. A Richard la frase de lo mejor de Madrid es cuando vuelvo para León le parecía un poco fuerte...». Y sí que lo era. Hay hasta camisetas y encanta en la gran parte de Madrid que comparte el buen humor. «Cuando salimos a cantar localismos y me pongo a cantar sobre la charanga de mi pueblo ves que la gente se ríe igual. A lo largo de las canciones que vamos incorporando sí que nos metemos en temas más generales», afirma.

Ahí llegan a unas claves que definen a Catalina Grande Piñón Pequeño: el humor y las letras ácidas. «Yo lo hablo con Richard. Al final, el punk es más actitud que la pinta que lleves. Si llevas una letra buena es más punk que la imagen que sea», añade y también conduce a ese batiburrillo voluntario de su repertorio, en el que hay punk pero hay rap, hay aflamencamiento y hardcore. Incluso hay pop. «Cada uno tenemos nuestros gustos", dice.

En definitiva, Catalina Grande Piñón Pequeño es un grupo de etiqueta no se lo pierdan. Su nuevo disco es un ejercicio de velocidad genial. Por sus canciones pasan nombres como Fran Perea o Gente Muerta, otro grupo que tiene mucho que decir en la escena actual. Hay un concierto de hace dos años en el que estas dos bandas más otro genio local, El Cocinero Funky, encendieron una llama a la que hay que seguir. Cada uno a lo suyo. Ver y seguir a CGPP es hasta una actitud vital, cuando dice Verderón que las letras son muy importantes pero introduce un matiz tan claro como divertido: «El sentido de la vida es muy grande para hacer una canción. Mejor vamos a hablar del gorro de piscina y luego ya veremos». Y como esto es un dicho y hecho, lo que hay de nuevo en Catalina Grande Piñón Pequeño es Música para Mastines, su nuevo disco. Tema 2: Gorro de piscina negro.