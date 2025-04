Mientras León espera a Yoko Ono publican su biografía

Publicado por DL León Creado: Actualizado:

El Musac acogerá en noviembre la primera muestra de envergadura de Yoko Ono en España en una década. Este proyecto permitirá recorrer siete décadas de trayectoria de una artista pionera de la performance y el arte conceptua. Ahora llega a las librerías la biografía largamente esperada de una de las figuras más incomprendidas, reconocidas y estigmatizadas («la bruja que separó los Beatles») con la participación directa de la protagonista, Yoko Ono.

Descrita por John Lennon como la artista desconocida más famosa del mundo, «todo el mundo conoce su nombre, pero nadie sabe lo que hace», la biografía definitiva de David Sheff arrojará nueva luz sobre este personaje tan complejo, permitiendo un replanteamiento de la narrativa que ya conocemos. La balada jamás contada de Yoko y John.

Sheff describe cómo el arte de Yoko «doblega las mentes, haciendo que el espectador o el público piensen en sí mismos y en el mundo de forma diferente», y eso es lo que promete hacer este libro. Nos hará pensar en Yoko bajo un nuevo prisma, al tiempo que pensamos en nosotros mismos y en el poder de la percepción pública a la hora de distorsionar e incluso destruir una vida.

«Cuando echo la vista atrás y pienso en los más de 90 años de vida de Yoko, me doy cuenta de que estoy ante una de las mayo­res historias de nuestro tiempo, una vida desgarradora, estimulan­te e inspiradora», cuenta el autor.

Se han escrito miles de artículos y libros acerca de John Lennon y los Beatles. En la mayoría de ellos, Yoko Ono aparece como una caricatura, una curiosidad, o incluso una villana; como una seductora inescrutable, una estafadora, una manipuladora, una es­puria felina que hipnotizó a Lennon y provocó la ruptura del mejor grupo de música de la historia. La saga de los Beatles y Lennon es una de las mayores historias jamás contadas, pero la figura de Yoko siempre ha quedado oculta en la alargada sombra del grupo, y sumida en la oscuridad por culpa de una misoginia y racismo clamorosos.

Los detalles de su vida y de su carrera en solitario fueron, en gran medida, ignorados. Yoko era irrelevante excepto por el im­pacto que tenía en Lennon y los Beatles. A raíz de eso, la impre­sión que la gran mayoría de la gente tenía de ella estaba confor­mada por las versiones gastadas, sensacionalistas y falsas de una historia que nació el mismo día en que se conocieron y que cul­minó con el asesinato de John. Un periodo de tan solo catorce años de los más de noventa que Yoko lleva de vida.

«En estas páginas no he maquillado la verdad con el fin de dibujar a Yoko ni como una santa ni como una pecadora. De hecho, me he esforzado en borrar cualquier rastro de maquillaje y he hecho todo lo posible para reconstruir fielmente los hechos y conversaciones para reflejar las cosas tal y como pasaron», afirma Sheff. «En este libro incluyo los errores y fracasos de Yoko», afirma el autor.