El 'Guernica' "ni se restaura ni se mueve" en la reordenación

Publicado por Miguel Lorenci Madrid Creado: Actualizado:

Con tres piezas de Martín Chirino, Jesús Rafael Soto y Edgar Negret, el Reina Sofía abre una sala escultórica en las azoteas del edificio Nouvel. Con el título de Un orden distinto. Geometría utópica y arte cinético, es el principio de una iniciativa que quiere mostrar algunas de las miles esculturas que el museo atesora en sus almacenes. La iniciativa es un nuevo capítulo de la reordenación de la colección del museo que lleva a cabo Manuel Segade. Una intervención que concluirá en 2028 y en la que se «cambiará» el entorno de el 'Guernica' de Pablo Picasso, el alma del museo, «sin mover ni restaurar» la icónica tela.

Segade sí se planteó su restauración al llegar al museo para suceder a Manuel Borja-Villel. «Pensé en restaurarlo, pero de acuerdo con los técnicos y restauradores llegamos a la conclusión de que si no se mueve de su actual emplazamiento, no parece que la restauración aporte nada. Si sigue donde está no se va descascarillar más", asegura.