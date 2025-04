Luis Piedrahita pone una sonrisa a León

Publicado por DL León Creado: Actualizado:

Luis Piedrahita es un tipo Apocalípticamente correcto. Con un humor tan fino y tan blanco que casi se podría esnifar, desembarca en el Auditorio Ciudad de León a las 20.30 horas para hablar del escurridizo tema de la libertad y el destino. Piedrahita reflexiona sobre el horóscopo y las autocaravanas, y demuestra que nuestro destino no está escrito en las estrellas ni en los mapas de carreteras. Un monólogo que arremete con la furia destructiva de un cachorro contra temas controvertidos como la leche de soja, las anguilas eléctricas, la lluvia o la libertad de expresión. Son temas delicados, pero Luis no teme a nada. El miedo espanta la risa y, de modo recíproco, la risa espanta el miedo. Con un lleno garantizado —las entradas están agotadas—, Apocalípticamente correcto es el show que emocionó a la silla de Stephen Hawking. Es un show comprometido que no se casa con nadie. Un show que pone los puntos sobre las úes y las diéresis sobre las íes. Una catedral de pensamiento para ideas peregrinas. Un monólogo rebozado con la harina del ingenio, el pan rallado de la ironía y un huevo de conocimiento.