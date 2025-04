El leonés Fermín Cabal, el éxito de un genio muerto

Podría decirse que a Fermín Cabal la muerte ‘le sienta bien’. Seguramente, el dramaturgo leonés se tomaría con humor que su teatro esté ahora ‘más vivo’ que nunca. No es que antes no tuviera éxito o no fuera conocido, pero ahora hay un resurgimiento de su obra en la cartelera teatral madrileña. Desde mañana y hasta el 25 de mayo podrá verse en el Teatro Español Esta noche, gran velada: Kid Peña contra Alarcón, dirigida por Pilar Valenciano. Estrenada en 1983, es la primera vez que se representa desde entonces. Cuenta la historia de un boxeador que se encuentra ante la disyuntiva de pelear para ganar el título europeo o amañar el combate con el que lleva soñando toda su vida. Una obra en la que los rivales que se enfrentan realmente en escena son la conciencia de la libertad individual frente a la falta de escrúpulos de la codicia colectiva. «La obra contiene un mensaje que sigue siendo muy necesario —explicó Valenciano en la presentación de su nuevo montaje—. Frente al espectáculo de la corrupción, que se extiende a todos los niveles por nuestra sociedad, creo que no viene mal repetir hasta la saciedad que el juego limpio siempre tiene sentido».

El Teatro Real acogió entre el 13 y el 22 de febrero el estreno mundial de la ópera Tejas Verdes, de Jesús Torres, basada en la obra homónima del dramaturgo leonés. Cabal aborda la represión política en Chile tras el golpe de 1973 y narra el calvario de mujeres detenidas y torturadas en el Campamento nº 2 de Prisioneros de la Escuela de Ingenieros Militares Tejas Verdes. Una obra —escrita en vida del dictador Pinochet— que trasciende el contexto local para explorar la universalidad del sufrimiento político.

El teatro de Cabal, que además de dramaturgo fue guionista de cine y televisión y director de cine y teatro, es intemporal porque ahonda en las miserias del ser humano. Los abusos del poder, la corrupción y las implicaciones de los políticos en los escándalos financieros, que disecciona con exquisito humor, son la sustancia de uno de los autores más independientes del teatro contemporáneo. «El teatro es artesanía y, por lo tanto, es insustituible», decía.

Hace diez años se lamentaba de tener la peculiaridad de que «siendo un autor leonés no se ha representado nada mío en León en los últimos treinta años». En 2021, dos años antes del fallecimiento de Cabal, el Teatro El Albéitar subsanaba esta imperdonable indiferencia con la puesta en escena de Tejas Verdes.

En 2020, cuando aún saboreaba las mieles del éxito de Odios sordos, una aplaudida comedia con tintes de humor negro sobre la hipótesis de que los restos de Franco no eran los que descansaban en el Valle de los Caídos, justo un año antes de que fueran exhumados, se tuvo que hacer cargo de la presidencia de la Sociedad General de Autores de España (Sgae) por la única razón de que en aquel momento era el vicepresidente de mayor edad.

Cabal fue primero actor y director de cine (La reina del mate), pero pronto emprendió la senda de la escritura dramática, aunque la mayoría de sus obras encajan mejor en la tragicomedia. Entre sus títulos más celebrados, Briones (1978), Vade retro (1982), Esta noche gran velada (1983), Caballito del diablo —que desentraña el abismo al que condena la droga—, Ella dispara (1990), Travesía (1992), Castillos en el aire (1995), Otra noche sin Godot (2001) o Agripina (2002).

De los juzgados a los teatros

Cabal estudió Derecho, pero su pasión por el teatro le desvió de los juzgados, al ingresar en el grupo de teatro independiente Los Goliardos, en el que se inició con la obra La boda de los pequeños burgueses, de Bertolt Brech. Su debut teatral como autor y director se produjo en 1978, cuando la Compañía Monumental de las Ventas puso en escena Tú estás loco. Después dirigió obras como El cisne, ¿Fuiste a ver a la abuela?, Sopa de mijo para cenar, una versión libre de la obra de Darío Fo No se paga, no se paga, así como El caballito del diablo o Arde Nápoles.

En 1986 Cabal escribió El clavo de oro. La película tenía que haberse rodado entonces, pero la negativa de la por entonces directora de RTVE, Pilar Miró, hizo perder al realizador Antonio del Real la subvención que necesitaba para llevarla a cabo. El filme se grabó y estrenó en 2014. La película trata de la «naturaleza cíclica de los españoles». Con cierto humor confesó que «en España los intelectuales, que no abundan, tienden a estabularse en torno a los grandes medios de comunicación por la cuenta que les tiene, pobrecillos. Pero a pesar de todo hay gente que tiene el coraje moral de decir lo que piensa. Que la Divina Providencia se ocupe de ellos. Lo necesitan...».