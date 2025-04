La leyenda mod The Loved Ones, hoy en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Nueve años después de su último concierto de reunión, The Loved Ones, el legendario grupo de Oakland, California, está de vuelta con nuevo disco a la vista y algunos shows en directo muy especiales para volarnos de nuevo la cabeza con su explosiva mezcla de r&b/mod, y lo hacen son su formación original, Xan Mc Curdy , Michael Therieau, John kent y Bart Davenport. A León llegan en concierto este miércoles, tras pasar por lugares igual de míticos como la Sala Sol, a El Gran Café. Será a las 21.30 horas con entradas anticipadas a 15 euros en Lizard, El Gran Café y Elektra.

El nuevo disco que saldrá en el 2025 cuenta con la ayuda en la producción de Nick Waterhouse, y los últimos shows de reunión en EE UU han sido todo un éxito. The Loved Ones se formaron en 1990 y desde el primer instante se convirtieron en una de las bandas más reputadas de la escena mod en la Costa Oeste. Sus enérgicos directos con una fuerte influencia estética y musical de Yardbirds son toda una declaración de principios y poco a poco la banda va añadiendo diferentes estilos a su amplio abanico de influencias musicales, un poco de Chicago Blues, Memphis Soul, pizcas de New Orleans r&b, pequeñas dosis de Garage, toda esta mezcla hace del sonido de The Loved Ones uno de los más reconocibles en su época, únicos e inimitables. En 1992 The Loved Ones firman con Hightone Records y nos regalan dos Lp’s y un 7” que ya forman parte de la historia del r&b, salen de gira por todo el país y telonean a grandes como John Lee Hooker, Junior Wells y Ann Peebles. Su fama de banda explosiva en directo llega a Europa, y en los 90, s nos vuelan la cabeza en directo con alguna gira por España, Francia y Países Bajos. La banda se separa oficialmente en el 95 con un concierto de despedida con todas las entradas agotadas en el San Francisco’s Great American Music Hall, y a partir de ahí cada uno sigue su camino, el guitarrista principal Xan se une a Cake, Michael y John se pasan varios años tocando en la banda de Dave Gleason y actualmente también son miembros también de Wellsprings LTD; Bart ha lanzado desde aquellas 8 álbumes en solitario. Durante todo este tiempo la banda ha regresado en alguna ocasión especial para un único show, en España su ultima visita es del 2104, pero lo de esta reunión es algo distinto, marca un regreso con la intención de que se alargue más en el tiempo y con nuevo disco a la vista. The Loved Ones son Bart Davenport, voz y guitarra; Xan Mc Carthy, guitarra; Michael Therieau, bajo; y John Kent, batería.