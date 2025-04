Viaje al centro de la tradición

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un músico desarrolla un proyecto discográfico junto a personas de dos generaciones anteriores a la suya de quienes aprendió las canciones. Este proceso se convierte en un viaje en primera persona que replantea y atraviesa el concepto de tradición. Esta es la sinopsis del documental Ruchare, que hoy se proyecta en el Teatro El Albéitar (20.30 horas) y que cuenta con la dirección y guion de Ismael Aveleira y Rodrigo Martínez.

Ruchare cuenta con la participación de músicos colaboradores como Diego Gutiérrez, Elicio Barrio y Fran Allegre, además de la mezcla de sonido a cargo de Pablo Vega, de Ruidostudios.

Sobre el proyecto, explicar Rodrigo Martínez que «no es que cejáramos en el empeño, es que la cosa se fue transformado poco a poco en lo que hoy aquí os venimos a presentar: Ruchare, no solo un documental sobre el fenómeno de la tradición oral, sino que es todo un universo, puesto que en derredor de él orbitan pululantes un puñado de trabajos que irán viendo la luz de a ratos. Hablo en plural, porque casi desde el principio me acompaña en la aventura Ismael Aveleira cámara en mano. Cámara y lo que no es cámara. Proyectaremos el documental, hablaremos supongo de lo que tengan a bien los presentes, y podréis llevaros a casa la publicación (incluye el docu, un disco de música, y una serie de videos con muchos de los temas, este es uno de ellos). En el trabajo aparecen grandes músicos de la tradición como Maxi, tamburitero de Rabanal, Salvador, a buen seguro uno de los últimos depositarios del antiguo estilo de tocar el «Baile del pais» con el curdión, Aurorina, la mi güelina, Benilde, Nemesio, gaitero de Torrestío, Domingo Sutil, una voz mágica del Bierzo, Beles y Maxi el grillo de Casetas, etc… ¡Que os voy a decir de ellos!, para mi son amigos, pero en cualquier caso sabios maestros de su arte», indica.

Ismael Aveleira es un realizador audiovisual especializado en el sector cultural cuyo trabajo se centra en los temas de la imagen y la memoria vinculada al territorio.

Rodrigo Martínez es un compositor, músico multinstrumentista e investigador del patrimonio oral leonés que ha fundado varios colectivos y grupos de música folk.

Conjuntamente han realizado audiovisuales como la pieza Muria (2020) con Marina Diez o el largometraje La voz y el martillo. La película (2022) con Víctor M. Díez, seleccionada en la 67 edición de la Seminci.

El origen de Ruchare está en Una silla en mi cocina. «En aquel momento la cocina era el centro del universo, allí se cocía todo, en ella se fraguaban las historias, en ella se contaban, y de ella partían todos los caminos. Yo conocía un buen puñado de ellas, y en muchas me guardaban siempre una silla. Por eso, con unos aparatos prestados muy rudimentarios, di en empezar a grabar una serie que hubo de llamarse precisamente así: «Una silla en mi cocina», relata Martínez.