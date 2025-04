Más visitas guiadas para ver a Weiwei

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Musac, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, refuerza su oferta de visitas guiadas a la exposición Ai Weiwei. Don Quixote durante las vacaciones escolares de Semana Santa. Las visitas dirigidas a público general tendrán lugar el martes 15 y miércoles 16 de abril a las 19.00 horas; el jueves 17 y viernes 18 a las 12.00, 13.00 y 19.00 horas; y el sábado 19 y domingo 20 a las 13.00 y 19.00 horas. Además, se ofrecen dos visitas guiadas dirigidas a público familiar con niños a partir de 5 años el sábado 19 y domingo 20 a las 12.00 horas. Las actividades son gratuitas incluidas en el precio de la entrada al museo y pueden reservarse a través de la web www.musac.es a partir del lunes 14 de abril a las 18.00 horas.

Don Quixote es una extensa exposición que recoge una selección de trabajos producidos durante los últimos veinte años por Ai Weiwei (Pekín, 1957), un artista imprescindible en el panorama internacional que se mueve libremente entre diversos medios— instalación escultórica, cine, fotografía, cerámica, pintura, arquitectura o escritura— para reflexionar sobre el mundo contemporáneo.

La muestra incluye cuarenta y dos obras entre instalaciones, vídeos, películas y obras ejecutadas con ladrillos de juguete. Se trata, además, de la primera exposición que exhibe en profundidad la serie de cuadros realizados por Ai Weiwei con esta técnica, que constituyen el hilo conductor del proyecto: diecinueve obras en las que el artista parte de los cuarenta colores disponibles de estas piezas de plástico de juguete para producir imágenes que recrean cuadros de la historia del arte, modifican fotografías procedentes de los medios de comunicación o recrean obras del propio Ai Weiwei realizadas anteriormente con otras técnicas. Entre estas piezas destaca The Third of May [El tres de mayo] (2023), un gran cuadro inédito, producido específicamente para esta muestra, que versiona la obra de Goya El tres de mayo de 1808 en Madrid.

Con más de 1700 m2, se trata de uno de los proyectos expositivos más ambiciosos hasta la fecha del artista y disidente chino. Comisariada por el director del MUSAC, Álvaro Rodríguez Fominaya, la muestra ha sido diseñada junto al artista en exclusiva para el museo leonés, cuyas salas permiten albergar algunas de sus obras más monumentales, imposibles de exponer en otros museos. Es el caso de La Commedia Umana (2017-2021), que se expone por primera vez en un museo. Con más de ocho metros de alto y 2.700 kg de peso, es uno de los candelabros de Murano de mayor tamaño realizados nunca y surge de las reflexiones del artista sobre el humanismo y la humanidad, así como de su defensa de la libertad de expresión.

La exposición refleja asimismo el léxico material del artista: de la madera a la cerámica y del ready-made al bambú, de la literatura al lenguaje fílmico, entre otras características definitorias de su trabajo.