Balacera encuentra en 'La madriguera' su gran canción

Lo categórico que puede parecer Carlos Balacera es compartido con su sentido del debate pacífico. Pero la actitud ante todo y sobre todo con el rock le hace parecer más duro de lo que afortunadamente es. Así, lanza este mensaje en una botella informativa y da a conocer: «Nuevo single (tercero) de Carlos Balacera antes de la salida de su nuevo disco (un 10» que verá la luz en verano). La madriguera es un tema que habla del refugio al que volver en tiempos adversos. Una oda al lugar seguro que todos tenemos en caso de que todo se tuerza. Y, para la ocasión, el artista leonés Toño Silva se ha sacado de la manga un videoclip espectacular. El tema fue grabado en los estudios Music Center de León a las órdenes de Ángel Rodríguez y Carlos contó con la colaboración de Pablo del Blanco, Alejandro Ballesteros, Emilio Álvarez, Víctor Castro y David Prieto, un elenco de músicos leoneses que dan lustre a la escena rock and roll de la ciudad. Disponible desde el 11 de abril en su canal de YouTube y en todas las plataformas». O sea, ya, tal vez la gran canción de Juan Carlos Morán Fernández, el astorgano Balacera. La gran canción porque tal vez se aleje de sus parámetros pero se mueva dentro de lo que suele ajustarse a los cánones de un hit. Sólo hay que oírla para darse cuenta de este hecho.

¿Pero no era aquello de que no había que volver a los lugares en donde uno había sido feliz o sentido pleno? «Estoy totalmente en contra. Hay que volver a esos sitios. También estoy en contra de eso de salir de la zona de confort. En la zona de confort se está muy bien. Lo que hay que hacer en ambos casos es trabajar y esforzarse», dice así de claro Carlos Balacera y abre una nueva teoría convincente.

Tiene también claros los pasos que va a intentar dar con este nuevo proyecto cuando dice que este nuevo proyecto en el que se enmarca La madriguera saldrá en un diez pulgadas, que es algo así como el patito feo del mundo del disco, porque no es ni single ni elepé pero históricamente ha dado referencias históricas. Así saldrá con otras cuatro canciones en Cuando nos toque perder. «Me parecía que era una buena manera de grabar estas canciones. Además, pensaba yo que cuando nos toque perder que nos pille elegantes», explica el músico leonés, que se ha unido a un elenco de grandes de la escena leonesa y que en directo, con varios cambios, hará lo mismo, porque aunque no estaba prevista gira, la habrá. «Empezó a haber una respuesta muy buena y al final tenemos fechas ya para todo este 2025. De todas formas, será una gira a mi estilo, un par de conciertos al mes», explica.

Este La madriguera estaba previsto que fuera el primer single, pero la inclusión de una canción con la participación de Kutxi Romero y su hijo Aarón hizo de ley que esa Soga y ciprés tomara la palabra y la música en primer lugar.

Así, tras estrenar a finales del 2024 su primer single, Soga y ciprés, en febrero de 2025 Me sobra rock and roll y ahora La madriguera retorna Balacera a las andadas y vuelve a poner en marcha la maquinaria mientras se cocina Cuando nos toque perder. Todavía no toca perder porque después de 25 años con Balacera (5 discos y 400 conciertos) y de sus aventuras en solitario, el éxito está en el caminar.