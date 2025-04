El Festival de Cine de Moscú habla español

Publicado por EFE Moscú Creado: Actualizado:

El Festival Internacional de Cine de Moscú, que arrancó este jueves en la capital rusa, cuenta en su presente edición con hasta tres películas hispanas —una española y dos argentinas— que competirán por el principal premio del certamen, el San Jorge de Oro. Además de los asiduos del festival, como España, Argentina o México, este año en el evento participan por primera vez varios países latinoamericanos. «¿Qué nuevos países participan en el festival? Son catorce: Bolivia, Ecuador, Perú, Venezuela, Vietnam, Irlanda, Líbano, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Malasia, Noruega, Polonia, Singapur y Croacia», anunció ayer Nikita Mijalkov, presidente del festival moscovita, en una rueda de prensa previa a la ceremonia de apertura. El evento, por cuya alfombra roja desfilaron ayer conocidos actores rusos, fue inaugurado con la proyección de una película local sobre la Segunda Guerra Mundial al cumplirse este mayo 80 años de la victoria soviética sobre la Alemania nazi. El jurado, que elegirá este año al ganador del San Jorge de Oro, está compuesto por rusos, estadounidenses, rumanos, egipcios y será presidido por el español Lluís Miñarro. Nacido en Barcelona, Miñarro ha producido más de 40 películas y ha obtenido más de un centenar de distinciones en distintos eventos cinematográficos, incluida la Palma de Oro del Festival de Cannes y el Globo de Cristal del Karlovy Vary. «Yo pensaba que me invitaban como jurado, pero al final decidieron preguntarme si quería aceptar ser presidente del jurado, obviamente dije que sí», dijo Miñarro a Efe horas antes de la ceremonia de apertura del festival. El cineasta, de 76 años, es un antiguo conocido del Festival de Moscú, donde ha presentado dos de sus obras como realizador: Stella Cadente, en 2014; y Love Me Not, en 2019. Miñarro destacó como «importante» la presencia hispanoamericana en el Festival de Moscú, ya que entre los doce largometrajes que participan en el concurso principal hay dos argentinos, Por tu bien y Pensamiento lateral, y uno español, Casa en llamas. «Este año hemos recibido 1.633 solicitudes, un 17% más que en 2024, cuando eran 1.350», dijo Mijalkov, director de Quemados por el sol, que se llevó el Oscar a la mejor película extranjera en 1995. En el festival moscovita, que se celebró por primera vez en 1935, participan 50 países.