León es uno de los mejores destinos modernistas

El escritor y editor catalán Xavier Martínez i Edo lleva años fascinado con el Modernismo. Tras viajar a decenas ciudades que preservan edificios singulares de un estilo en el que el gran maestro fue Antoni Gaudí, publica ahora 70 viajes fascinantes a las joyas del modernismo en Europa (Anaya Touring). Hace tiempo que no viaja a León, pero le parecía «imprescindible» incluir los dos edificios del genio catalán en esta provincia, Botines y el Palacio Episcopal de Astorga. Sin embargo, aclara que el libro no es, ni mucho menos, un manual sobre el autor de la Sagrada Familia. De hecho, no cita todos los edificios proyectados por Gaudí. «Elegí los edificios más destacables, no solo porque fueran de Gaudí», dice. A excepción de Rusia, ha visitado prácticamente todas las ciudades que incluye en un libro que es, básicamente, una guía de viajes «orientada a inspirar a la gente para buscar un destino», asegura.

Si se le pregunta por su edificio modernista favorito, prefiere recomendar un punto de partida: Viena, con La Secesión, el pabellón de la cúpula dorada diseñado por Joseph Maria Olbrich , así como la iglesia de San Leopoldo, obra de Otto Wagner, rematada también por una llamativa cúpula recubierta de placas doradas.

Martínez i Edo propone 70 destinos con los que profundizar en la historia Europa a través de su arquitectura modernista, pero también en el día a día de la sociedad de la época a través de restaurantes, cafeterías o comercios y de los diseños de objetos cotidianos como lámparas, vitrales, cerámica, mobiliario, espejos, vajillas y cuberterías.

El autor no se centra en cuestiones técnicas o artísticas, sino en anécdotas y curiosidades. «Botines y el Palacio Episcopal son muy conocidos y no he inventado nada», dice.

En España, el Modernismo se desarrolló especialmente en Cataluña y Valencia, si bien artistas como Gaudí dejaron su impronta en otros lugares de España. En León hay otros edificios que beben de las corrientes modernistas, pero no figuran en el libro, que recorre ciudades como Barcelona, Oporto, Bruselas, París, Budapest, Glasgow, Riga, Praga o San Petersburgo.

El escritor catalán, licenciado en Geografía e Historia, trabaja en el sector editorial como autor y editor desde 1991. Ha escrito numerosas guías de viaje, como Guía del Turismo del Vino, Rutas por el patrimonio arqueológico industrial de España o Atlas de los países en busca de la felicidad. Asegura que 70 viajes fascinantes a las joyas del modernismo en Europa está pensado «para un público universal. Son textos sencillos, no hay que ser un especialista». Martínez i Edo admite que todavía los viajes en los que se embarca «los hago pensando en buscar edificios modernistas».

«Un viaje —promociona la editorial Anaya Touring— siempre comienza con un sueño. Y estos 70 Viajes fascinantes a las joyas del modernismo en Europa son, precisamente, una invitación a soñar. Te proponemos 70 destinos para viajar, no solo a otros tantos lugares de la geografía de Europa, sino también o, sobre todo, a otra época: el fin de siglo y la belle époque».