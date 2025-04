«Igual ahora somos más músicos pero menos punk»

La primera sospecha se confirma al verles en el Plan B después del ensayo. Ni son restos ni naufragados, sino un grupo que sin dejar de tener los pies en el suelo no quieren perderse ni un segundo de la ilusión por componer, ensayar, grabar, tocar... Son Los Restos del Naufragio, licencia poética que utilizan como nombre y que ahora publican un disco, Condenado fantasma, que es un cedé como dios manda con diez canciones y un elepé en vinilo para coleccionistas. Algo estarán haciendo bien cuando ya han agotado las entradas para la presentación en El Gran Café, que será el próximo 9 de mayo. De ello da buena cuenta Karlos Karton, voz del grupo y algo asi como líder espiritual de la banda además de autor de las letras, y con experiencia anterior en grupos como Gandalla y Kripta. La otra pata creativa es Inma Vales, que compone la música de unas canciones que rinden tributo al punk de los 80 pero con su toque actual especial. Toca la guitarra y canta y pasó por Gandalla y Doktor Hez. El resto de esta combinación musical que funciona como una máquina punk-rock engrasada a la perfección lo componen Jordi Hidalgo, batería (Brutos Sekos, Ópera Prima, Platillos Volantes); Sergio Aldeano, bajo (Alpaka, Doktor Hez); y Chema Fernández, guitarra (Desttiny, Damian Lord, Amarantah).

Resuelto el dilema de que aquí no hay ‘residuos’ de nada sino un nombre para estos tiempos, quedaría por aclarar que más que naufragio lo que hay es refugio. Como es este Plan B donde suelen reunirse. El Plan B es un local leonés que es el mejor punto de encuentro de día para los músicos, con algún escarceo nocturno sólo los viernes. Por eso, en cualquier momento puede que coincidan en la barra nombres propios del rock leonés que compondrían un gran cartel. Un tanto El Bar de Eric en Granada o aquel Plaza del Xixon Sound. En definitiva, un perfecto caldo de cultivo en el que Los Restos del Naufragio se encuentran en su salsa como cualquier músico leonés en activo. Y entre medias este Condenado fantasma. Y lo que opinan sus componentes.

Chema Fernández, Inma Vales, Sergio Aldeano, Jordi Hidalgo y Karlos Karton.ana mv

Y dicen: «Hemos decepcionado a los punks y les parecemos muy duros al resto de la gente», creen. Y no es cierto pero no sería mala posición para que su música discurriera en la más estricta independencia. «Ser punk puede que sea muy exigente. Pero, a todo esto, ¿qué es ser punk? A nosotros nos gustan grupos como los Brutos Sekos, Los Clash, Iron Maiden... El punk se nutre de cosas de uno y otro lado», afirman y cuestionan a la vez. El caso es que desde que comenzaron se aprecia cierta evolución. «Igual ahora somos menos punks y más músicos porque hemos querido aprender cosas, no porque haya pasado el tiempo», matizan. Y eso es cierto porque es un grupo con edades de todo tipo que conviven de igual a igual en cuanto se encienden los amplis y también luego con la amistad que cultivan. De hecho, Inma Vales hace un alto y hay que ponerlo ya por si luego no queda espacio: «Yo soy la única chica en el grupo pero estoy a gusto. Es verdad que somos pocas en la música, pero yo animo a las mujeres a que le den cera al instrumento». Dicho queda.

En Condenado fantasma presentan diez temas en los que hay una versión de Mi calle, clásico de Lone Star, y Akelarre, de Brutos Sekos. De hecho, reservan la dedicatoria del disco a Pepe Cascallana, esto es Pepe Bruto, uno de los grandes guitarristas de la historia del rock leonés. El resto son sus canciones, su mundo musical y letrístico, donde Karlos Karton pasa de alguna manera a limpio su universo poético, tan callejero y lírico como urbano y existencial. «Podemos cantar a muchas cosas. No hay un guion. Sí, antifascistas. Y aunque no haya mucho de aquí, que venimos de León es una puta realidad», señala Karton.

Turbofucker compartirán cartel con Los Restos este 9 de mayo. Una forma de mezclar experiencia con otros grupos, y que es una de las cosas favoritas de estos leoneses. De hecho participan en el disco Txarly Usher, Manolo Bruto, Ricardo Doctor Hez, Dylan y Jota Platillos. Más Eva, César e Isma a los coros. Y también hay que resaltar de manera especial a Herminio Rebor y su cómic y el diseño de JuanRax Lera y Adrián Alonso en la grabación.