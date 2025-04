Coreógrafos del siglo XXI, hoy en el Auditorio de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Auditorio Ciudad de León acoge hoy a las 20.30 horas la actuación de danza contemporánea Coreógrafos del Siglo XXI, un compendio de las obras ganadoras y finalistas del Certamen Internacional de Coreografía en Danza Burgos & Nueva York 2024 en su 23ª edición. Esta cita con la danza forma parte de la programación para adultos de Artes Escénicas del primer semestre de este año, organizada por la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León y ya ha colgado el cartel de entradas agotadas en el patio de butacas.

Coreógrafos Siglo XXI es una gala de danza que reúne a creadores presentes en una de las competiciones coreográficas más importantes del mundo: el Certamen Internacional de Coreografía Burgos & Nueva York, que desde hace 22 años mantiene viva la presencia de la danza internacional en nuestra comunidad.

Dirigido por Alberto Estébanez, la dirección de producción corre a cargo de Sara Sáiz y la dirección técnica a cargo de José Antonio Tirado. El espectáculo acerca al público la selección de las obras a concurso finalistas y ganadoras: Impermanencia, Seismic Orchestra, (Íor), …de donde vengo, El síndrome de la constancia y Meet you in the navel.

Con la coreografía a cargo de Miguel Álvarez y Javier Peláez, la obra Impermanencia cuenta con la interpretación de Glenda Sánchez, Miguel Álvarez y Enmanuel Sardiñas y la música de Alexis de la O. Joya. La ley de impermanencia es una ley universal, establece que nada en el universo es permanente, todo está en constante cambio y movimiento. La pieza utiliza la luz como representación de lo efímero y hace reflexionar sobre el ciclo de la vida.

naturaleza y cuerpo

Elías Aguirre es el responsable e intérprete de Seismic Orchestra, que ha sido seleccionada en la apertura del Madrid Gallery Weekend. Naturaleza y cuerpo, dos canales de energía. ¿Qué sucedería si las alteraciones en los equilibrios de la naturaleza, de los ecosistemas, fuesen interiorizados, absorbidos de algún modo por un cuerpo?

Con la coreografía a cargo de Marc Fernández Mercadé, (Íor) ostenta el premio en el 22 Certamen Internacional de Coreografía Burgos & Nueva York en Danza en el Camino. El espectáculo tendrá una duración de 10 minutos y será interpretado por Marc Fernández y Sergio Elías, al ritmo de la música de Roger Subirana. No importa de dónde vienen ni a dónde van, ni tan solo saber si realmente llega a suceder. «(Íor)» es simplemente un paréntesis. Un encuentro efímero que se dilata en un espacio-tiempo de nuestro imaginario y nos arrastra a una espiral de fuerzas contrarias que se ayudan y se impiden mutuamente. Un viaje in crecendo entre dureza y fragilidad, dos cuerpos en busca de la simbiosis perfecta que les permita, juntas, seguir avanzando.

...de donde vengo, premio Nacho Duato Academy en el 22 Certamen Internacional de Coreografía Burgos & Nueva York en Danza en el Teatro, desarrollará la coreografía de Indalecio Séura, interpretada por Yuan Tao. ¿Para qué vuelvo si sé de dónde vengo? Quizás tengo una vaga esperanza de comprobar que algo ha cambiado… Aunque la verdadera pregunta sería si realmente estoy dejando de vivir lo mismo todo el tiempo…

El síndrome de la constancia. Ganadora del 2º premio en el 22 Certamen Internacional de Coreografía Burgos & Nueva York en Danza en el Teatro, interpretan la coreografía de Javier Peláez y Miguel Álvarez los propios coreógrafos acompañados por Glenda María Sánchez y Enmanuel Sardiñas. El venir de un lugar (Cuba) en el que la palabra «resiliencia» es y debe ser un pensamiento constante para lograr avanzar, nos hace reflexionar sobre el hecho de cuan fuertes emocionalmente debemos volvernos para no dejar de intentarlo a mitad del camino. Hay que introducirse en el padecimiento de la persistencia, de la perseverancia. Eso nos convirtió en portadores eternos del síndrome de la constancia.

Con la coreografía de Brian Scalini y la interpretación del coreógrafo acompañado de Seraphine, Meet you in the navel consiguió el primer premio en el 22 Certamen Internacional de Coreografía Burgos & Nueva York en Danza en el Teatro. La gente suele designar lugares geográficos como puntos de encuentro con otros seres humanos. ¿Y si este encuentro ocurriera en nuestros cuerpos en su lugar?