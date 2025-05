Tesoros de León en los mejores museos del mundo

Patena del abad Pelayo Fernández. Procedencia: Iglesia de Santiago (Peñalba de Santiago, León, España). Ubicación actual: Museo del Louvre (París, Francia). Placa de marfil. Las tres Marías ante el sepulcro. Procedencia: Provincia de León. Ubicación actual: The Stage Hermitage (San Petesburgo, Rusia). Placa de marfil. Camino a Emaús y Noli me tangere. Procedencia: Provincia de León Ubicación actual: The Metropolitan Museum of Art (Nueva York, Estados Unidos). Son ejemplos del patrimonio que estuvo pero pasó a otros lugares. Lugares de tanto empuje y representatividad en el mundo del arte que su peso ha decantado que se queden. Ahora, Nostra et Mundi aparece como una iniciativa que pretende difundir el patrimonio de Castilla y León que está fuera de España. Eso son tres ejemplos leoneses y hoy una jornada servirá para dar a conocer toda esta actividad.

Así llega a León el ciclo de conferencias Memoria del patrimonio ausente sobre el patrimonio cultural disperso de Castilla y León, impulsado por el proyecto Nostra et Mundi de La Fundación Castilla y León con el objetivo de seguir divulgando el valioso patrimonio cultural de la Comunidad y su presencia en el mundo. El presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, será el encargado de dar la bienvenida al acto, organizado en colaboración con el Museo de San Isidoro, que se celebrará en la emblemática Real Colegiata de San Isidoro, a las 19.00 horas.

Durante el encuentro, de acceso libre y abierto al público general, Francisco Prado Vilar, profesor de Historia del Arte en la Universidad de Santiago de Compostela, impartirá la ponencia Un león de San Isidoro en el Louvre: Fragmentos para una nueva visión de la Portada Norte. La jornada explorará la historia y el significado de una pieza clave del patrimonio leonés que actualmente se encuentra en el Museo del Louvre, ofreciendo nuevas perspectivas sobre su origen y su valor artístico. Recientemente, gracias a la labor de investigación de Francisco Prado Vilar, el Museo Louvre de París ha rectificado la cartela de esta escultura para indicar su procedencia de la fachada de la colegiata de San Isidoro de León, uno de los conjuntos arquitectónicos románicos más destacados de España.

El proyecto busca que todas estas obras que, por diferentes motivos, hoy se encuentran repartidas por el mundo, sean reconocidas allí donde se conservan por la Comunidad que les dio origen, y potenciar, a partir de ello, la marca Castilla y León. Nostra et Mundi cuenta con el respaldo de prestigiosos socios como la Universidad de Valladolid, la Universidad de Burgos, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y Patrimonio Global.