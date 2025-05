La ULE iguala al Prado en el estudio de las obras

Es al arte lo que el ojo no ve pero el artista creó. O que desde ahí empezó. Como el instante cero de las obras. Pero ahora, el siempre inquieto en lo que a aportación de conocimiento se refiere Instituto de Humanismo y Tradición Clásica eleva la propuesta tal vez a lo más alto. Porque en esta ocasión la comparación no es nada odiosa sino que multiplica prestigio: a la altura del gabinete técnico del Museo del Prado. En su apuesta por la innovación y la excelencia el instituto perteneciente a la ULE presentó ayer la nueva joya de su corona: un equipo fotográfico de alta resolución de la compañía danesa Phase One, líder mundial en tecnologías de digitalización de obras artísticas y patrimonio cultural.

La presentación tuvo lugar ayer en el Salón de Grados de la Facultad de Filosofía y Letras con la presencia de la rectora de la ULE, Nuria González; el vicerrector de Investigación y Transferencia, Santiago Gutiérrez, y el responsable del laboratorio digital del ITHC, Iván Rega. El acto fue completado por una demostración en una obra pictórica.

Iván Rega, responsable del laboratorio digital del ITHC.DL

La rectora Nuria González, durante su intervención.RAMIRO

Con la adquisición de esta nueva tecnología, la ULE se convierte, según destacó la rectora Nuria González en la primera universidad española en disponer de una tecnología hasta ahora presente únicamente en España en el gabinete técnico del Museo Nacional del Prado «reforzando nuestra posición como referente nacional en el estudio, conservación y valorización del patrimonio cultural».

"Estar a la vanguardia tecnológica no es solo un objetivo, es una responsabilidad con nuestros estudiantes, investigadores y la sociedad», destacó la rectora, que recordó que la llegada de este equipamiento viene a reafirmar la permanente apuesta de la Universidad de León con ofrecer la excelencia académica e investigadora.

El nuevo dispositivo permite capturar imágenes de 150 megapíxeles tanto en el espectro visible como en infrarrojo, ofreciendo además una representación del color de 16 bits reales, muy superior a los 8 bits de las cámaras profesionales convencionales. Esta avanzada tecnología permitirá analizar el estado de conservación de las obras de arte y descubrir detalles invisibles al ojo humano, como alteraciones, patologías, dibujos ocultos y cambios en los pigmentos originales.

Iván Rega, responsable del Laboratorio Digital del Instituto de Humanismo y Tradición Clásica, destacó que el nuevo equipo supone un salto cualitativo frente al equipamiento anterior, permitiendo imágenes con una definición y resolución equiparables a proyectos internacionales de digitalización del patrimonio como Google Art Project.

En este sentido, señaló que las primeras pruebas se realizaron los días 8 y 9 de abril en la sede del instituto, así como en la Fundación Sierra Pambley con tres óleos sobre lienzo del siglo XVII, revelando con alta precisión dibujos subyacentes ocultos bajo las capas de pintura.

«Este equipo permite documentar lo que nunca estuvo pensado para ser visto: el dibujo preparatorio, los primeros impulsos, las correcciones del artista», destacó, Rega, que recordó que el nuevo equipamiento será clave para la documentación de obras en grandes formatos que no pueden ser trasladados, como es el caso de pinturas murales en monumentos históricos.

El equipamiento, según Rega, estará disponible no solo para las acciones docentes y los grupos de investigación y proyectos activos del Instituto, sino también para colaboraciones con museos, instituciones públicas y privadas que custodien patrimonio cultural. La adquisición del equipo, que ha tenido un coste de 67.000 euros, ha sido posible gracias al apoyo del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia y al Plan de Equipamiento Científico para la Investigación de la universidad y está enmarcado en el objetivo de fortalecer la calidad investigadora de la ULE.

Así lo destacó el vicerrector del área, Santiago Gutiérrez, que puso en valor la labor que desarrolla el Instituto de Humanismo y Tradición Clásica de la ULE, «Uno de los grandes institutos de nuestra universidad que tiene grandes perspectivas de crecimiento», a la par que remarcó la apuesta del actual equipo rectoral por mantener en un futuro la política de apoyo al fortalecimiento científico. Por su parte, el decano de la Facultad de Filosofía y Letras, Javier Rodríguez, destacó la importancia de conjugar «tradición y modernidad» y el papel de las humanidades digitales.