Eduardo Mendoza celebra no ir al cuarto de los trastos

El escritor Eduardo Mendoza, galardonado este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2025, ha dicho que ve este galardón como «el recuerdo a una generación» que ha ido desapareciendo, la de Vázquez Montalbán o Marsé, y que recuperó algunos géneros en aquella «época gris y triste». Mendoza, que ha sido recibido entre aplausos en el auditorio de la Biblioteca Jaume Fuster de Barcelona, ha comentado que aquella generación «demostró unas ciertas ganas de vivir y de pasarlo bien literariamente». «Incorporamos el humor, también la novela negra, que no existía, con Vázquez Montalbán con Carvalho, Marsé en algunas obras, Andreu Martín y Juan Madrid, Alicia Giménez Barlett, una generación que no solo recuperó géneros, sino que también hizo una narrativa más costumbrista, de vuelta a la infancia recuperada». Afónico y tras una visita al médico que apenas le ha permitido responder a llamadas de la familia, Mendoza ha confesado que recibe el Princesa de Asturias como «un estímulo» y que tiene, sobre todo, «un gran efecto de satisfacción, de pensar que 50 años después de publicar la primera novela (La verdad sobre el caso Savolta), todavía sigue estando, que no le han mandado al cuarto de los trastos». Con su habitual socarronería, nada más comunicarle el premio, Mendoza ha dicho al jurado: «Me he dedicado toda la vida a hacer lo que más me gusta, escribir y hacer el vago, y al final me lo premian de esta manera».

Proveedor de felicidad

El jurado del Premio Princesa de Asturias de las Letras ha subrayado su «decisiva aportación» a las letras en lengua española del último medio siglo y el haberse convertido en «un proveedor de felicidad para los lectores». «No sé si proveedor de felicidad, pero sí lo he sido para mí mismo», ha añadido. Huyendo de la falsa modestia, el autor de Sin noticias de Gurb o Mauricio o las elecciones primarias cree que ha contribuido al género del humor en España, «un género que siempre ha existido, pero que en novela, sobre todo, estaba en horas bajas, aunque estuviera presente en el teatro y la televisión». Ha recordado el escritor barcelonés que empezó con «una novela seria, con toques de humor», pero luego decidió abrir una sucursal dedicada exclusivamente al humor, algo arriesgado, porque si fracasas, no hay salvación. «Y detrás de mí, se han animado muchos y ahora hay una literatura digna y esta literatura está ahora naturalizada».