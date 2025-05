Programación completa para el Día de los Museos en León: horarios, talleres y centros participantes

La Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León ha organizado un recital musical teatralizado para el viernes 16 de mayo en el Centro de Interpretación del Reino de León (Palacio del Conde Luna) a las 19:00 horas. Además, el sábado 17 el Centro de Interpretación del León Romano acogerá dos pases de visitas teatralizadas, uno a las 12:00 y otro a las 13:0 horas. En ambos casos el acceso es libre hasta completar aforo y no es necesaria la inscripción previa. Asimismo, El Palacín también se une a la celebración en el marco de la exposición que alberga actualmente: ‘Colección Gabino Diego, notas de viaje’. Allí están previstos para este sábado dos talleres de cine dirigidos a un público de entre 8 y 13 años. El objetivo de esta actividad es acercar a los más pequeños el séptimo arte de un modo divertido para fomentar su creatividad aprendiendo cómo se rueda una película y qué oficios la rodean. Un taller será de 11:00 a 14:00 horas y otro, de 17:00 a 20:00 horas. Para participar en ellos es imprescindible inscribirse previamente en info@imaginaleon.com o a través del teléfono 630 20 90 26. El domingo 18 de mayo, también en El Palacín, habrá un teatro de títeres a las 12:00 horas. El espectáculo está basado en la película ‘Ay Carmela’ por la que Gabino Diego obtuvo en 1990 el Goya al mejor actor. En este caso la actividad está dirigida a un público familiar, es gratuita y de acceso libre hasta completar aforo.

MUSEO CASA BOTINES GAUDÍ

El Museo Casa Botines Gaudí también se suma al Día Internacional de los Museos y lo hace con una programación que combina educación, tecnología y expresión artística en distintos formatos. Sus objetivos son promover la participación ciudadana, reafirmar el papel de museo como espacio vivo, potenciar la sinergia entre arte y música y explorar nuevas formas de interacción con el público. Todo ello lo conseguirán a través de las siguientes actividades:

Sábado 17 de mayo. Aula infantil del Museo. De 10:00 a 14:00 horas

Taller infantil ‘El futuro de los museos’. Una actividad didáctica dirigida a niños de 5 a 12 años, en la que explorarán cómo imaginan los museos del futuro. Se fomentará la creatividad y la reflexión sobre la evolución de estos espacios en una sociedad en constante cambio. Más información e inscripcones en www.casabotines.es.

Domingo 18 de mayo

• Curso de DJ's by Laboral Kutxa (11:30 - 13:00 horas, en el semisótano de Casa Botines): Un taller práctico dirigido a adolescentes de 11 a 18 años, impartido por Rchl Brau, que permitirá a los participantes iniciarse en la técnica del DJ, entendiendo la música como una forma de expresión cultural y artística en evolución.



• Entorno de Gaudí (muralla exterior del Parque del Cid): Sesiones musicales y arte en directo en el Entorno Gaudí (Parque del Cid): Un recorrido sonoro que mezcla diferentes estilos de música electrónica y urbana, reflejando la transformación y diversidad de las comunidades actuales:

• Cold Town Tattoo Performance con Charls Got the Sauce (12:30 - 14:00 h): Una propuesta que fusiona la música con el arte en directo, mostrando el tatuaje como una forma de expresión cultural contemporánea.

• RCHL BRAÜ b2b i94 (14:00 - 17:00 h): Sesión de DJ que combina estilos electrónicos con influencias urbanas, ofreciendo una experiencia sonora que conecta tradición e innovación.

• Mid Side Noise (Volumen 2) - Presentación de su nuevo disco (17:00 - 18:00 h): Actuación en directo de este colectivo que fusiona hip-hop moderno y electrónica con mensajes sociales.

• Sandra Bennett (18:00 - 19:45 h): Sesión de DJ que explora la interacción entre la música electrónica y la identidad cultural en constante cambio.

• IN.CONG.NITO (19:45 - 21:30h): Cierre del evento con una sesión de música electrónica experimental, consolidando el museo como un espacio de innovación y transformación cultural.