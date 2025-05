Lancia será un museo el año que viene

Las excavadoras han vuelto a Lancia. Tras un parón de casi dos años, por el hallazgo de restos de una domus (casa) romana del alto imperio, la empresa leonesa Coysa ha reanudado la construcción de los tres edificios del futuro museo, que ya tiene nombre: CAL (Centro Arqueológico de Lancia). El nombre no podría ser más idóneo, porque en este proyecto ha habido una de cal y otra de arena. Los trabajos, si no hay más sobresaltos, durarán 19 meses y concluirán en diciembre del año que viene. Edificar en la ciudad astur-romana de Lancia por primera vez en 2.000 años no es tarea fácil.

Los tres edificios, tras los preceptivos ajustes realizados por el estudio madrileño Gon Architects, para esquivar los últimos hallazgos, se han desplazado ligeramente hacia el norte del yacimiento. También han rediseñado los caminos de comunicación y el aparcamiento, en busca de un subsuelo sin tesoros.

Los edificios, en realidad, no irán asentados sobre el suelo de la que fue la mayor ciudad de los astures, sino elevados hasta 1,20 metros en las zonas de mayor desnivel, según Santiago Sánchez, gerente de Coysa, empresa que aprovechó el parón de las obras para fabricar los 180.000 bloques de tierra comprimida necesarios para construir las tres edificaciones. Uno de los puntos fuertes del proyecto de Gon Architects para ganar hace cuatro años el concurso de Lancia fue el uso de materiales «tan convencionales y a la vez tan innovadores como los adobes prefabricados de tierra comprimida a alta presión», según valoró en su día el jurado.

Algunas de las 3.000 piezas arqueológicas desenterradas cuando hace dos años comenzaron los primeros movimientos de tierra serán exhibidas en el futuro museo. Los retrasos, sin embargo, han obligado a incrementar el presupuesto hasta los 3,7 millones de euros, casi el doble de lo previsto inicialmente. Los tres pabellones —alineadas en orden creciente— están inspirados en la arquitectura tradicional de la zona y serán de color terracota, para mimetizarse con las colinas del entorno. De líneas sencillas y con grandes cristaleras, han sido diseñados de forma eficiente.

Un museo en una atalaya

Uno de los mayores atractivos es su ubicación en una atalaya con vistas a veinte kilómetros a la redonda y a pocos metros de las Cuevas Menudas, los eremitorios medievales declarados BIC por la Junta al creer que eran neolíticos.

También habrá zonas expositivas en el exterior de este macrocomplejo, del mismo modo que se habilitarán áreas de trabajo al aire libre, para el lavado y secado de las piezas que se extraigan del yacimiento. Con una superficie construida total de 816 metros cuadrados, el Centro Arqueológico nace con vocación de articular un territorio infrautilizado.

El presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, no descartó, si así lo indican los técnicos, recuperar, una vez que concluyan las actuales obras, la zona de Lancia que salió a la luz durante la construcción de la autovía León-Valladolid. El Centro de Lancia —dijo ayer durante una visita al yacimiento de Villasabariego— no es «una obra más», sino un proyecto «de gran complejidad», que «la sociedad leonesa ha venido reclamando desde hace décadas y nuestro objetivo es lograrlo de la mejor manera posible», ha añadido Courel.

El diputado de Cultura, Emilio Martínez Morán, explica que el CAL «desvelará al visitante la historia de esta antigua ciudad y servirá para divulgar la huella de los astures, además de ilustrar al visitante todo el proceso de romanización del Noroeste español».

Antes de los actuales trabajos, la Diputación adecentó los restos romanos que son visibles, valló el yacimiento y adquirió diez hectáreas de terreno a propietarios particulares, de modo que la superficie dedicada a la investigación aumentó en un 800%. La institución provincial pasó de tener 15.000 metros cuadrados de terreno a 122.867 metros, para garantizar que la mayor parte de los restos de la antigua ciudad de Lancia estuvieran en manos de la administración.