«La prensa tiene que existir frente a los charlatanes»

No diga periodismo, diga Magín Revillo y será una composición perfecta, nombre y apellido, para entender el oficio en clave maragata. O más, en clave Radio Nacional de España. O en acento inevitable y reconocible de corresponsal, pongamos que hablo de EE UU. Para Magín Revillo, de saga periodística astorgana, el periodismo que cuenta lo que pasó con la efervescencia del presente es algo pasado pero no tanto. Y, como él dice, casi como confesión a lo mea culpa, ahora que vive con un pie en España, Astorga para ser exactos, y EE UU, donde residen su mujer y dos de sus hijos, hay algo de nostalgia que debería de controlar pero no quiere: «Paseo por Astorga con el recuerdo de que mi abuelo está por estas calles...», asegura. Y entre medias, en esta composición de lugar, un libro que hoy presenta a las 18.30 en la Sala Región del Instituto Leonés de Cultura: El Pensamiento Astorgano (1904-1979). Historia impresa de la ciudad.

En este libro hay Astorga, familia y periodismo. Puede que a partes iguales, empezando por el final, cuando Magín Revillo asegura que lo volvería a hacer, lo de ser periodista. «Me lo he pasado tan bien. He vivido tantas experiencias», afirma, además de lamentar que ninguno de sus cuatro hijos haya tirado por la saga periodística. «Es más, tampoco conseguí que alguno de mis hijos llevara el nombre de Magín», matiza. En El Pensamiento Astorgano (1904-1979). Historia impresa de la ciudad hay, evidentemente, la historia del periódico El Pensamiento Astorgano. Pero aún más la general de la prensa local y su papel. «La prensa local tiene que existir. Se muere y lo que nacen son los charlatanes. La prensa tiene que existir frente a ellos. El libro es una parte de mi tesis doctoral. Son mil páginas, una locura. Sobre 74 años de periodismo. Es el estudio de un periódico local y un homenaje, más allá de mis familiares, a los periodistas», explica.

En la presentación del libro Magín Revillo estará acompañado por la escritora y periodista asturiana Ángeles Caso, ganadora del Premio Planeta, y por el profesor de Lengua y Literatura en el Instituto Ordoño II de León, Gonzalo González Laiz, crítico de cine de Diario de León, y también bisnieto del fundador de El Pensamiento Astorgano.

Da cabida en este libro por tanto el leonés a la agitada historia de un siglo en el que las ideas iban y venían pero quedaban plasmadas por la prensa local de la época, que ponía por escrito lo que estaba sucediendo. «Sí, es un estudio también del papel que puede hacer un periódico en ese avance y cómo se desenvuelve en esas constantes históricas», indica el periodista astorgano.

Todo esto trasladado al tiempo actual confirma la realidad de la prensa como un organismo vivo tanto en su contenido como en su papel en la sociedad. «La cuestión es que estamos viendo morir una forma de hacer periodismo y no hemos encontrado una nueva», afirma Magín Revillo.

Larga trayectoria

El libro es una adaptación de la tesis doctoral con la que el autor recientemente se doctoró cum laude en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Con ella, Magín Revillo culmina una trayectoria que inició apenas finalizada la carrera de Periodismo en La Voz de España y Diario 16, para después proseguir en Telemadrid y, finalmente, Radio Nacional de España, donde se jubiló siendo su corresponsal en Washington.