"La Movida era salir de casa y Los Cardiacos hicieron el himno"

Si Club 45, la Fundación con sede en Santa Colomba de Somoza es la meca del pop, este fin de semana llega el profeta Jesús Ordovás, toda una eminencia de la música moderna desde los tiempos de Esto no es Hawaii, aquel programa de Radio 3 desde el que el ferrolano ejercía de correa de transmisión de la eclosión musical que capitalizó la Movida pero que en su caso servía de puerta de entrada para grupos que surgían no sólo en Madrid o Barcelona. Por eso, Ordovás era algo así como el guardián de la tierra prometida de los jóvenes que montaban una banda y querían pasar a la posteridad musical aunque fueran esos minutos de gloria. Eran los 80 y todo se movía al ritmo de la ingenuidad de las maquetas grabadas como fuera. En muchos casos, aprendiendo a manejar un cuatro pistas. Pero de ahí surgieron temas que aún suenan y su programa fue lanzadera de proyectos que luego se convirtieron en celebridades. El caso es que ese efímero warholiano caló hondo y aún hoy en día Jesús Ordovás es una autoridad. Alguien seguido en sus sarcásticas redes sociales en las que reserva espacio para todo aunque siempre mantenga encendida la llama de la conexión musical. Ordovás es el ilustre invitado de este fin de semana en la Fundación Club 45, en concreto este sábado, cuando desde las 17.00 horas se podrá disfrutar de su personalísima manera de entender el mundillo musical, de sus conocimientos y anécdotas y de su hilo narrativo, que en su voz hará recordar aquellas noches en las que lo mejor era conectar con Radio 3 para seguirle como gran referente periodístico de la escena. Si dio a conocer canciones eternas su voz es identifica el relato de la edad de oro del pop español.

En Santa Colomba además ejercerá de selector musical y avanza dos de las canciones que sonarán. Una, la primera, de Silvie Vartan, La plus belle pour aller danser (La más bella del baile), y la última: Lo conseguí, de Los Flechazos. «Acabo con esta canción de Los Flechazos porque me gustan las canciones positivas. Y porque soy muy fan de Los Flechazos y de Álex. Además tengo muchas ganas de conocer la fundación. Me han hablado maravillas. Y me parece que es algo necesario. Encima si lo hace Álex, que es alguien a conozco haciendo siempre bien las cosas, me parece maravilloso. Porque siempre le pone todo el cuidado a lo que hace, los grupos, las canciones, como editor con los libros... Y además tiene una cultural musical amplísima. La verdad es que me parece el mejor momento para ir», afirma.

Hila hacia atrás a la perfección Jesús Ordovás. Y no lo hace con nostalgia sino con sabiduría. Por eso, aunque sea el más experto en la movida madrileña, atiende a los detalles que la enriquecieron hasta el punto de encontrar esta curiosa conexión leonesa. «Los Cardiacos sonaban en mi programa. Y fueron de los primeros que lo hicieron en disco. Porque Salid de noche me parece una canción buenísima. Es más, es una canción premonitoria de la Movida. Porque la Movida era salir de casa y Los Cardiacos hicieron el himno. Desde León surge uno de los polos más fructíferos. A mi me encantó que Los Cardiacos dieran ese empuje a la nueva ola en León y que Kike Cardiaco produjera a Los Flechazos», conecta así esa continuidad que se produjo con las dos bandas más emblemáticas de León.

A esos años 80 ya llegaba el ferrolano con bastante labor hecha en favor de las bandas emergentes. Puesto que el formato de su programa llegaba de lo que él mismo hacía en Onda 2 en Madrid. «Empecé a hacer radio en el 75 en Madrid y en Radio 3 en 1979 cuando se crea desde RNE".

«Yo empecé queriendo ser Bob Dylan. Me compré una guitarra, una armónica y un magnetofón. Como no tenía grupo hacía sus versiones y un par de canciones mías y con Herminio Molero, antes de que fundara Radio Futura, formamos un dúo. Pero no triunfamos. Me fui de España cinco años y al volver es cuando un editor asturiano me propone lo del libro de Dylan», rememora este capítulo no tan conocido de su trayectoria. Jesús Ordovás mantiene intacta su pasión musical. Tararea aquel Salid de noche de Los Cardiacos y confiesa que ahora su principal fuente de consumo musical es a base de Youtube y conciertos que ve en la tele. «Mira qué placer. Sentarte delante de la tele y ver los conciertos de los grupos que te gustan», afirma. Y ya si quiere algo de actualización, se da una vuelta por Subterfuge, donde Carlos Galán y Gemma del Valle siempre le pondrán al día de las propuestas que le gustan: «Me gusta descubrir cosas de las compañías que arriesgan».