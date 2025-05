Buscan extras en León para un filme del Camino de Santiago

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La película Buen Camino busca extras en León. El rodaje, que tendrá lugar entre agosto y septiembre, en varios escenarios de la ruta jacobea, incluidos varios de León, necesita 300 figurantes. El largometraje, dirigido por el director italiano Gennaro Nunziante, está protagonizado por el popular cómico italiano Checco Zalone. Ambos son responsables del guion; el primero será el director, y el segundo, Luca Medici, coprotagonizará el proyecto con su nombre artístico, Checco Zalone. Juntos han realizado películas como Quo vado? (2016), la película más vista en Italia de la década de 2010, o Che bella giornatta (2011). Alén Filmes, responsables del casting de los extras, no busca en León personas con un perfil concreto, sino «de todas las edades». Se trata de un trabajo remunerado. Los interesados en formar parte de esta producción pueden inscribirse enviando un mensaje de whatsapp al 604 053 163 o en la web de Alén Filmes, que ha participado en producciones de éxito como Fariña, Rapa, Hierro, La piel que habito, El Jardinero o El caso Asunta.

La película cuenta la historia de Checco, un millonario mimado heredero de un imperio de sofás que se ve obligado a abandonar su dorada vida para ponerse tras la pista de su hija adolescente desaparecida. Así es como acaba, a su pesar, en el Camino de Santiago, en un viaje lleno de dificultades, descubrimientos y una oportunidad única de reconectar con su hija. El rodaje tendrá lugar en diversas localizaciones desde Saint-Jean-Pied-de-Port a Finisterre.

León ha sido escenario de otras películas sobre el Camino de Santiago, como The Way. En España fue un fiasco y un bombazo en Estados Unidos. En he Way (El Camino), la cinta dirigida por Emilio Estévez y protagonizada por su padre, Martin Sheen, rodada en 2010, ambos recorrieron el Camino, en un itinerario cinematográfico que atravesó León. Estévez, que además de dirigir The Way tenía también un pequeño papel, convirtió San Marcos para la gran pantalla en un moderno bar de copas y rodó en varios parajes leoneses. En 2020 la serie 3 Caminos, una historia de amistad en seis capítulos de 50 minutos que protagonizan Álex González y Verónica Echegui, fue rodada en varios parajes leoneses, bajo las órdenes de Iñaki Mercero. En ocho capítulos narraba la vida de cinco amigos de diferentes nacionalidades unidos por el Camino de Santiago en el 2000, el 2006 y el 2021. La historia explora la relación entre cinco amigos en en tres momentos de sus vidas.