León espera a la reina del jazz Catherine Russell

Catherine Russell, la última reina del jazz, recalará con su gira española en León. La cita es el 7 de noviembre en el Auditorio. El concierto, de 90 minutos de duración, se titula Clásicos del jazz.

El jazz, ese idioma universal que mezcla alma, historia y pura pasión, tiene en Catherine Russell una de sus embajadoras más auténticas. Con su voz cálida, cargada de matices que evocan tanto los clubes humeantes de Harlem como las grandes orquestas de la era del swing, vendrá en otoño a España para conquistar al público con una gira que promete ser inolvidable.

Catherine Russell es una auténtica leyenda. Hija del mítico pianista y director de orquesta Luis Russell, mano derecha de Louis Armstrong, y de la contrabajista y cantante Carline Ray, una pionera en el mundo del jazz, Catherine lleva el jazz en la sangre. «Crecí rodeada de discos, de historias que me contaba mi padre sobre los días dorados del swing y de mi madre tocando con las International Sweethearts of Rhythm», se ha sincerado en alguna ocasión Russell.

Esa herencia no solo ha marcado su trayectoria, sino que se refleja en cada nota que canta y en cada fraseo, que parece susurrar secretos de otra época.

Repertorio

En la gira española Catherine Russell estará acompañada en el escenario por un trío sin batería —guitarra, piano y contrabajo—. «No necesitamos un batería cuando el swing está en el alma de la música», explica. Su repertorio incluye clásicos del Great American Songbook, joyas olvidadas del blues de los años 20 y piezas que rinden homenaje a grandes figuras del género.

En León son contadas las ocasiones que hay conciertos de jazz y, mucho menos, con figuras de la talla de Russell, así que los amantes del género están de enhorabuena.

Ha sido definida como «una voz que gime como un cuerno y susurra como una serpiente en el jardín del Edén». El verano pasado, Russell lanzó su noveno álbum de estudio, My Ideal, una colección de duetos con el prodigio del piano Sean Mason. Desde su álbum debut como solista en 2006, Catherine Russell ha cautivado al público con su voz rica y conmovedora y sus excepcionales dotes interpretativas. Sus ocho álbumes anteriores como solista han cosechado elogios de la crítica; y Send For Me (2022) marca su primera colaboración con Sean Mason.

My Ideal eleva su colaboración a nuevas cotas, presentando un conjunto completo de duetos que rememoran las tradiciones clásicas del jazz. Según la crítica especializada, My Ideal se sitúa a la altura de álbumes legendarios de duetos de voz y piano como Ella Sings Gershwin, de Ella Fitzgerald con Ellis Larkins, las colaboraciones de Tony Bennett con Bill Evans y Nina Simone and Piano, de Nina Simone.

My Ideal fue nominado a Mejor Álbum Vocal de Jazz en la 67 edición de los Premios Grammy. Ya estuvo nominada en otras dos ocasiones a estos premios, en 2016 y 2019, considerados los Oscar de la música.

En 2019 Russell puso la voz en la banda sonora de la película Bolden, de Wynton Marsalis, y aparecía en el filme interpretando a Lalique Lill, la madame de Nueva Orleans, cantando Make Me A Pallet On The Floor.

De gira con los grandes

La cantante norteamericana podría escribir un grueso volumen con su extenso currículum. Ha realizado giras por todo el mundo, actuando y grabando con David Bowie, Cyndi Lauper, Paul Simon, Steely Dan, Jackson Browne, Michael Feinstein, The Holmes Brothers, Wynton Marsalis y Rosanne Cash, entre otros, y ha aparecido en más de 200 álbumes.

Sus álbumes han encabezado las principales listas, entre ellos Strictly Romancin, galardonado con el Prix du Jazz Vocal 2012 por la Academia de Jazz de Francia; y Bring It Back, en 2014. Russell fue una artista destacada en un álbum de la banda sonora ganadora del premio Grammy para la serie Boardwalk Empire.

La gira española arranca el 6 de noviembre en Bilbao; un día después actuará en León, ciudad a la que seguirán Gijón (8 de noviembre), Madrid, Barcelona, Valladolid, Elche, La Nucía, para finalizar el día 18 en Alicante. Las entradas ya están a la venta, a partir de 44 euros.