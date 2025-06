'Batsende' que une montañas leonesas

Viniendo de Borja Rodríguez Tablado todo son garantías: La pieza es una interpretación instrumental al acordeón diatónico de varios Titos Tradicionales Leoneses, revisados con una mirada respetuosa y profundamente emocional. Es Batsende, lo nuevo del músico leonés. Single y videoclip disponible en YouTube, Spotify y el resto de plataformas digitales.

Lo explica el autor, Borja Rodríguez Tablado: «Mis raíces están profundamente ligadas a la Montaña Leonesa, tanto en su parte occidental como oriental. Por parte materna vengo del Valle de Laciana, un lugar que no sólo forma parte de mi identidad, sino que también fue donde comenzó mi camino en la música. Es un valle con una gran riqueza cultural y musical, y esto me marcó profundamente. Por parte paterna, mis orígenes están en la comarca de Riaño y Mampodre, en la montaña oriental, otra tierra cargada de historia, tradición y naturaleza. Ambas montañas (cada una con su carácter) han influido en mi manera de sentir y expresar la música y Batsende es un fiel reflejo de ello».

Cada una de estas zonas le sugiere una música: «Sin duda, con su propio pulso y carácter. El Valle de Laciana, donde empecé mi andadura, está profundamente ligado a ritmos como los chanos y las jotas, que tienen una energía viva, muy pegada al baile. Allí la música se siente comunitaria, ligada a lo cotidiano, a la celebración compartida. Por otro lado, la comarca de Riaño y Mampodre me evoca una sonoridad más íntima y narrativa. Allí destacan los romances pastoriles, menudito, titos… músicas que hablan de memoria antigua, de relato transmitido al calor del fuego o en medio de la montaña. Es una música más recogida, con un aire que me conecta mucho con el paisaje y con el paso del tiempo. Ambas tradiciones forman parte de mi imaginario musical y muchas veces intento que dialoguen entre sí, porque en el fondo, aunque distintas, comparten una raíz común: la de una tierra que canta para no olvidar».

filón inagotable

Y en las manos y cabeza de Borja Rodríguez el propósito es llevar la música leonesa a lo más alto: «Es inmensamente rica. Tiene una variedad de formas y unas melodías de una belleza profunda. Lo interesante es que músicos reconocidos de fuera de León se sorprenden al descubrir este repertorio, lo valoran y lo destacan por su singularidad. Batsende ha sido un auténtico punto de inflexión para mí. Los titos que le dan forma (los de Abelgas, Riaño, Lario y Santibañez) ya demostraron su fuerza en grandes escenarios junto a Carlos Núñez. Esto me confirmó que este rumbo merecía la pena. Busco dar a nuestra música un enfoque actual, haciendo que suene viva y conectada con el presente. Algunas piezas tradicionales de León, fueron fundamentales en los campeonatos del mundo de acordeón diatónico de 2023 y 2024, y me ayudaron a lograr el título, llevando León al ámbito internacional».