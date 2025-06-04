Toda la geometría de Gaudí resumida en veinte horas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Por cuarto año consecutivo, el Museo Casa Botines Gaudí acogerá un curso de verano dedicado a Gaudí. Esta edición, del 9 al 11 de julio en el propio museo, el tema es Gaudí y la geometría. El conservador jefe de Fundos y codirector del curso junto a César García, Carlos Varela, explicó que el curso explorará durante tres días (20,5 horas lectivas) el uso de la geometría, «un aspecto fundamental dentro de la obra de Gaudí», para lo que contará con diferentes visitas y conferencias, que correrán a cargo de reconocidos especialistas, como Galdric Santana, director de la Cátedra Gaudí de la Universidad Politécnica de Cataluña; Chiara Curti, restauradora de la Sagrada Familia; o el arquitecto Josep María Tarragona, además de otros profesores de las universidades de Cataluña, León y Carlos III de Madrid. El curso, organizado por la Universidad de León en colaboración con Fundos, Casa Botines, Proconsi y el Instituto de Humanismo y Tradición Clásica, está dirigido a estudiantes universitarios pero también a profesionales, arquitectos y amantes de la historia de Gaudí.