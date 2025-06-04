Nace la Senda Novelada de Santa Marina de Torre

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Manuel Garrido, Manuel Cuenya, Antonio Pereira, Julio Llamazares, Noemí Sabugal, Carlos Fidalgo, José María Merino y Juan Pedro Aparicio. Estos ocho escritores conforman el recorrido circular de la Senda Novelada, al oeste de Santa Marina de Torre. Y cada uno de ellos está asociado a un paraje conocido del pueblo: Muriel, Peña Trigo, El Poulón, Las Abarrazas, El Vaivén, Peñiruela, El Fueyo y Los Barreiros. Son ocho puntos cercanos al pueblo, en los que se escuchará un texto de cada uno de ellos, en los dispositivos móviles, en sus propias voces. Un recorrido virtual permanente visitable y muy accesible. Textos de autor, apegados a cada paraje, a su paisaje, a la naturaleza, a su contemplación a sus propias emociones, a la cultura del pueblo, a las personas que lo habitan, que lo visitan, a los que lo vivieron y ya no están, a los recuerdos del pasado reciente, a los recuerdos del carbón, del tren, a la vida.

Los objetivos que se persiguen son los de incentivar el fomento a la lectura entre las personas de todas las edades, teniendo a estos autores como iniciales referentes; disfrutar y respetar la naturaleza, valorar el pasado y la cultura minera, compartir pueblo, mantener el léxico y la toponimia.

La Senda Novelada de Santa Marina de Torre es un recorrido circular que parte de la plaza Virgilio Riesco, (desde el panel frente a un lateral de la Casa del Cura y hacia el oeste), para regresar y finalizarla en el monolito dedicado a la historia del pueblo del año 940, coronado por un reloj solar, justo detrás de la iglesia. Es una senda en parte paralela a la de los petroglifos, que cuenta con placas sobre atriles de hierro corten, al lado de asientos situados en lugares estratégicos, para ver, oír, contemplar, sentir y hasta aprender.

Ha sido diseñada por la Asociación de Pensionistas y Jubilados de Santa Marina de Torre, y la asociación A Plena Cultura. También han tenido una importante participación la Junta Vecinal de Santa Marina de Torre, el Ayuntamiento de Torre del Bierzo, Imana (Imaginarios Narrativos-proyecto de investigación de la Universidad de Valladolid), RS Servicios Jurídicos, Fundación Antonio Pereira, Cátedra de Territorio Sostenible y Desarrollo Local de la Uned, Instituto de Estudios Bercianos y la Red Internacional de Universidades Lectoras.

La inauguración se inicia el sábado, a partir de las 17.00 horas, con la presentación en la Casa del Cura; y, a continuación, se hará el recorrido por los ocho lugares de los autores. Tras la finalización habrá una merienda popular.