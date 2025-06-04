Pedraza llega al Albéitar en clave de folk

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

Luis Antonio Pedraza desembarca en El Albéitar En clave de folk, a las 20.00 horas (con entrada gratuita). Ofrece un espectáculo creado para acercar la música folk y poder compartirla con todos los públicos. En clave de folk es un punto de encuentro entre los instrumentos musicales de la tradición y los instrumentos más contemporáneos. Este espectáculo, a través del diálogo entre ambos mundos, ofrece las claves para saber interpretar las canciones de siempre desde una óptica del siglo XXI. Luis Antonio Pedraza, junto al pianista Maxi Delgado, interpretan numerosas melodías de la música tradicional con sorprendentes instrumentos musicales y acompañados de una pareja de baile.