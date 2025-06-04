‘Escenario Patrimonio’ recala en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, presentó ayer la quinta edición del Festival Escenario Patrimonio de Castilla y León, que se desarrollará del 4 de julio al 31 de agosto, con 54 representaciones, seis en cada una de las provincias de la Comunidad. En el acto de presentación, el consejero ha estado acompañado por Miguel Blanco, coordinador artístico del Festival.

En la provincia de León, Escenario Patrimonio hará escala en Grajal de Campos, Sahagún, Lois, Astorga, San Miguel de las Dueñas y La Pola de Gordón.

Santonja ha destacado la importancia de este festival como «uno de los proyectos culturales más interesantes y atractivos que ofrece Castilla y León en los meses de verano, donde confluye el mundo de las artes escénicas con el inmenso patrimonio artístico y cultural que alberga el territorio de la Comunidad». Asimismo, ha destacado que «uno de los objetivos prioritarios de la Consejería es acercar y extender la cultura a todo el territorio, con especial incidencia en el medio rural, y con ello reivindicar la eficacia de la cultura como palanca para el desarrollo económico y la cohesión territorial, y como revulsivo frente a la despoblación». En este sentido, «Escenario Patrimonio ofrece magníficos escenarios patrimoniales en el medio rural de Castilla y León, al servicio de las compañías y profesionales de la Comunidad que participan en esta iniciativa».

54 compañías en gira

El Festival «Escenario Patrimonio de Castilla y León» apuesta por las industrias culturales de Castilla y León con una programación compuesta por 54 compañías y artistas de la Comunidad, poniendo en valor la creatividad y la calidad de las producciones hechas en la tierra Un compromiso con el sector que se extiende igualmente al conjunto de empresas auxiliares de las distintas provincias, que prestarán los servicios técnicos que requiere la organización y desarrollo de este festival.

La programación para este verano 2025 cuenta con 54 representaciones —seis en cada una de las provincias de la Comunidad— que incluyen 18 espectáculos teatrales, seis de circo y magia, seis de danza, 15 espectáculos musicales y nueve actuaciones de la mano de la Federación de Bandas de Castilla y León.

La programación incluye diez obras de estreno, por lo que las compañías de Castilla y León han apostado por este festival autonómico para dar a conocer sus nuevos montajes. Entre los estrenos, se podrá disfrutar de Iberia a Europa,, de la compañía Fusión y Cuenta Nueva; Ajechando, de Natalia Palencia; Tracatá, de la mano de Estrella R. Artes Escénicas; Canticum, de Terra Sigilata Ensemble; Malabaqué?, de la compañía leonesa Pequeña Victoria Cen; Mama Nat y 32-20 Blues, de Jesús Parra; Cuatro carboneritos, de la compañía Delgado; ¿Qué pasa?, de Clau-Topia; La tierra de Alvargonzález, de Nestudio Producciones; y Plaza de la luna, de CaracolaDos.

La programación 2025 recoge una gran variedad de propuestas, desde espectáculos infantiles y familiares hasta musicales, pasando por géneros y apuestas como la danza, el teatro dramático o el teatro de calle. La oferta ha mantenido un equilibrio en la selección de compañías, tanto en la diversidad de géneros y disciplinas, como en la representación de todas las provincias. Los espectáculos tendrán como escenario monumentos religiosos y civiles, edificios industriales y paisajes culturales.