Alfonso IX regresa a San Isidoro como ‘El rey ciudadano’

Alfonso IX, el rey ciudadano es el título de la obra teatral basada en el libro del mismo nombre, obra de José María Fernández Chimeno, que se pondrá en escena el sábado, a las 21.30 horas, en el claustro de la basílica de San Isidoro de León, donde se celebraron las Cortes de 1188 que convocó el monarca y cuyos Decreta son reconocidos por la Unesco como el testimonio documental más antiguo del sistema parlamentario europeo. La puesta en escena de una iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento de Sariegos, donde hace un año se estrenó el montaje, que cuenta con el apoyo de la Diputación y de la Imperial Orden del Pendón de San Isidoro, correrá a cargo de la Asociación Asociación Tilín Telón Teatro, cuya directora, Cristina Álvarez, expresó la satisfacción de sus integrantes por poder representar la pieza en uno de los escenarios que la protagonizó en el siglo XII. «Hacerlo en la colegiata nos ofrece muchísimo respeto… que el propio marco hable también. Estar oyendo aquello allí, sobrecoge», señaló.

El montaje, de casi dos horas de duración, cuenta con la dirección teatral de Manuel García Fidalgo, encargado de esa labor desde los inicios de una formación que cumple este año un cuarto de siglo de existencia. El acceso al recinto es libre, con entrada por la plaza de Santo Martino, hasta completar el aforo de 400 sillas del que dispone el claustro. El vicepresidente de la Diputación de León y alcalde de Sariegos, Roberto Aller, compareció junto a los responsables de la obra y al abad de la Imperial Orden del Pendón de San Isidoro, Gonzalo González Cayón, para ofrecer detalles de una propuesta que, subrayó, «es el resultado de muchas horas de trabajo e investigación». El autor del texto, José María Fernández Chimeno, comentó que supone «un reto recuperar el teatro histórico leonés».