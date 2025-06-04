Los orígenes de Cristina Fenollar, un adiós imborrable para la interpretación valenciana (1965-2025)

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La actriz alicantina Cristina Fenollar, reconocida por su versatilidad y carisma en teatro, cine y televisión, falleció este martes, 3 de junio de 2025, a los 60 años, dejando un profundo vacío en el mundo de las artes escénicas. Nacida en 1965 en el barrio de San Gabriel, Alicante, Fenollar se convirtió en un referente de la interpretación valenciana, destacando por su compromiso, humor y una trayectoria que abarcó varias décadas.

Formada en el Instituto Jorge Juan de Alicante y en la Escuela Superior de Arte Dramático de Valencia, Cristina desarrolló una carrera prolífica que la llevó a brillar especialmente en los escenarios teatrales, aunque su rostro se hizo familiar para millones de espectadores gracias a sus memorables papeles secundarios en algunas de las series más emblemáticas de la televisión española. Entre sus trabajos más destacados se encuentran sus intervenciones en Aída (Telecinco, 2008), Hospital Central (Telecinco, 2006), El Comisario (Telecinco, 2008), Yo soy Bea (Telecinco, 2006), El auténtico Rodrigo Leal (Antena 3, 2005) y Compañeros (Antena 3, 2000). También participó en La que se avecina, consolidando su presencia en la pequeña pantalla. En cine, destacó en películas como Déjate caer (2006), Dripping (2000) y Nadie como tú (1998).

A pesar de su éxito en televisión, el teatro fue su gran pasión. Fenollar participó en numerosas producciones del Centre Dramàtic de la Generalitat Valenciana y de los Teatres de la Generalitat, ganándose el reconocimiento de la crítica y el cariño del público. Su talento fue recompensado con galardones como el Premi Narcís en 2020, otorgado por el sindicato de Actors i Actrius Professionals Valencians (AAPV) junto al actor Manolo Ochoa, y la Llàntia de Honor de los Premis José Estruch en 2022, también compartido con Ochoa, por su “brillante trayectoria en las artes escénicas y su compromiso con la interpretación”. Otros reconocimientos incluyen el Premio Tirant como Mejor Actriz Secundaria de Televisión en 2001 y el Premio Turia por su contribución teatral en 1994.

A pesar de los problemas de salud que mermaron su carrera en los últimos años, Cristina continuó actuando en pequeños espacios como El Taller Tumbao en Alicante, donde ofrecía monólogos que deleitaban al público con su característico humor. Según su amigo José Luis Mira, Fenollar definía la felicidad como “la ausencia del dolor”, una muestra de su fortaleza y amor por su profesión, que mantuvo hasta el final.

La Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana, junto a figuras como el concejal Manolo Copé, lamentó su pérdida, destacando su legado como un ícono de la interpretación. Su velatorio se celebró el 4 de junio en el tanatorio La Siempreviva de Alicante, donde compañeros, amigos y admiradores despidieron a una artista que marcó generaciones. Cristina Fenollar deja tras de sí un legado de honestidad, talento y pasión que perdurará en la memoria de quienes tuvieron el privilegio de verla brillar.