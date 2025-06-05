León, capital del fado por un día

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

León será la capital del fado por un día. Mañana, a las 20.00 horas, el Teatro San Francisco acoge la tercera edición del Festival de Fados Ciudad de León, organizado por la Asociación de Amigos de Portugal en España, asociación cultural sin ánimo de lucro fundada en León en 1995. Por el escenaio desfilarán los cantantes Francisco Moreira y Carolina Varela, acompañados de un trío de músicos: Felipe Nuncio (guitarra portuguesa), Gonçalo Feijão (bajo) y Rafael de Carvalho (viola).

Las entradas tienen un precio de 12 euros. Francisco Moreira es un nombre ineludible en la nueva generación del fado. Desde joven sigue un camino en la música, acumulando logros notables en su carrera, desde su paso por La Voz, hasta la victoria en el Gran Premio Nacional de Fado y su difusión en las principales radios nacionales, como Antena 1, Radio Amália, Festival y Radio Nova. En 2023 sube a los escenarios su más reciente disco Lugar, primer trabajo en el que se asume como compositor y letrista.

Carolina Varela Ribeiro heredó el fado tanto de su padre como de su madre y está considerada la joven promesa del fado. Tras su actuación el año pasado en un importante festival de fado en Lisboa, la joven ha comenzado su carrera profesional como cantante. Tras actuar en casas de fado de la noche lisboeta, ahora empieza a ver su afición de una forma ligeramente diferente. Ya tiene un tema propio, titulado Asa Que Voa.

En anteriores ediciones, por el Festival de Fados Ciudad de León han desfilado figuras como Ana Pinhal y Manuel Barbosa o a Carla Cortez, una primera figura del fado en Portugal, género musical declarado por la Unesco Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

La Asociación de Amigos de Portugal organizó el 28 de mayo una conferencia en homenenaje al fado, a cargo de la musicóloga Carmen Brañanova, que hizo un recorrido histórico, musical y emocional por este género para conocer mejor y disfrutar con mayor profundidad del folclore identitario del país vecino. Carmen Brañanova comenzó desde niña en el mundo de la música como guitarrista y mandolinista, y ha formado parte de diversas agrupaciones musicales.