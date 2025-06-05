Paff Booms ‘asalta’ este fin de semana el Museo del Pop

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Fundación Club 45, que gestiona el Museo Pop de Santa Colomba de Somoza, retoma este fin de semana su Laboratorio de Cultura Pop con Paff Booms, un conjunto pop que llega a la Maragatería desde Azuqueca de Henares (Guadalajara). La historia de los Paff Booms se inició a finales del siglo pasado, cuando una pandilla de jóvenes apasionados del pop de los sesenta y los grupos del sello Animal Récords se juntaron en la localidad manchega y montaron una banda que primero se llamó Los Vinilos para, más tarde, cambiar su apelativo por el de Súper 8.

Años de ensayos y conciertos fueron dando sus frutos y ya en 2003, el grupo adoptó el nombre de Paff Booms, en homenaje a la canción homónima de los Yardbirds y a todo el universo pop-art de los cuadros de Lichtenstein. Desde entonces, el grupo ha actuado sin descanso y ha pisado también los principales escenarios de Madrid, además de desplegar su fuerza en actuaciones por el resto del país. En su discografía destacan los EPs Derby y Estación Picnic; y un álbum que vio la luz en 2022 titulado Di Paff Booms. Acuden a la Fundación Club 45 con la maleta cargada de canciones pop en castellano, perfectas para bailar.

Durante todo el fin de semana ofrecerán tres sets eléctricos, charlas, pinchadas y el ya tradicional paseo acústico por La Senda del Robledal de Santa Colomba.