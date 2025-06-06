Arsuaga presenta su libro 'Nuestro cuerpo' en el MSM

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El paleontólogo, divulgador y codirector del yacimiento en la Sierra de Atapuerca Juan Luis Arsuaga estará mañana en el Museo de la Siderurgia y la Minería (MSM) de Castilla y León, con sede en Sabero, para presentar su último libro, Nuestro cuerpo. Siete millones de años de evolución. En el marco del programa del MSM Escritores en la Ferrería, Arsuaga (Madrid, 1954) hablará a partir de las 19.00 horas de un ensayo que une ciencia y arte invitando al lector a descubrir las maravillas que componen el cuerpo. Porque todas y cada una de sus partes son un prodigio de la evolución. En el museo del Prado, un científico recorre con la vista la escultura del Diadúmeno de Policleto; en su anatomía puede leer una historia evolutiva de siete millones de años. En la sala contigua hay otra escultura algo más tardía que muestra la figura desnuda de la Venus del delfín, el canon helenístico de la belleza femenina.

El científico aprecia las diferencias entre ambos y se pregunta por su significado. El libro se divide en tres partes: De cintura para abajo, De cintura para arriba y Del cuello para arriba. Y como novedad, el libro incluye códigos QR al final de cada capítulo para complementar la lectura con contenido adicional.