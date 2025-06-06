LIBROS
Cernuda presentará en León sus memorias
La periodista y escritora Pilar Cernuda presentará en León su libro de memorias Lo que yo recuerdo, el día 13 de este mes, a las 19.00 horas, en el Museo Casa Botines Gaudí, en un acto presentado por José María Viejo, director general de Fundos. En las páginas de Lo que yo recuerdo, Cernuda hace un recorrido por sus más de 50 años de profesión, en los que ha vivido experiencias que nunca imaginó; ha conocido a personajes a los que jamás pensó conocer —por estas páginas pasan Serrat, Massiel, Geraldine Chaplin, Theodorakis, Miguel Ríos o Melina Mercouri— y sido testigo directo de situaciones insólitas. También ha tratado a los compañeros de oficio más influyentes, presidentes de gobierno y, por supuesto, a los reyes.