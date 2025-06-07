Los secretos de León que acabaron archivados

Casi todo está en los archivos. Preservan, en miles de documentos, la historia conocida y también la «secreta» de esta provincia. Legajos que se remontan al siglo IX, protocolos notariales, planos, privilegios reales y proyectos que acabaron en sueños o traiciones, herencias sanguinarias y fotografías inéditas.

Están guardados en dos «cofres» del tiempo. Dos archivos vecinos que, entre ambos, custodian tantos kilómetros de documentos como la distancia entre León y Astorga. Se trata del Archivo Histórico Provincial, ubicado en el castillo de la ciudad y antigua cárcel, y el Archivo Histórico Municipal, en la Casona de Puerta Castillo que es sede del Centro de Interpretación del León Romano. Ambos dirigidos por mujeres; el primero, por Eva Merino; y el segundo, por Esperanza Fernández. El lunes, Día Internacional de los Archivos, los dos leoneses han organizado actividades abiertas al público.

El Archivo Municipal, en realidad, tiene repartidos sus papeles en tres edificios: en la Casona, en Julio del Campo y en la sede del Ayuntamiento de Ordoño II. Puerta Castillo custodia documentos de los siglos XIII al XIX. En Julio del Campo, donde estuvo ubicado el antiguo tanatorio, hay 13.000 cajas con legajos del siglo XIX hasta 1999. Finalmente, en Ordoño está la documentación de este milenio.

Los hombres buenos

La «joya de la corona» del Archivo que dirige Esperanza Fernández es un privilegio del rey que convocó las primeras Cortes, Alfonso IX, fechado en el año 1219, por el que concede al concejo de León todos los realengos de las villas y alfoces de Ardón, Alba, Bernesga, Torío y Sobarriba para que sean perpetuamente alfoz de la ciudad. También hay otro privilegio de Fernando III, del año 1230, que otorga exenciones a los vecinos de la ciudad; así como una carta del año 1345, en la que Alfonso XI nombra a ocho hombres buenos de la ciudad para que ordenen las cosas del concejo.

Entre los textos más curiosos que custodia el archivo figura una provisión de Carlos I ordenando a las justicias del Reino de León que hagan pregonar la prohibición de pescar y matar truchas desde principios de octubre hasta finales del febrero siguiente, fechada en 1539.

Los tesoros de papel que encierra la Casona fueron microfilmados por la Sociedad Genealógica de Utah, el colosal banco de datos de los mormones que reúne información de registros civiles y censos de todo el mundo.

El lunes habrá una jornada de puertas abiertas, en la que se podrán ver los documentos más valiosos. Las visitas guiadas se llevarán a cabo en dos turnos, a las 10.00 y 12.00 horas, en la Casona de Puerta Castillo. Además se realizarán talleres para adultos, titulados La puerta del tiempo: el Arco de la Cárcel, para conocer la historia local a través de textos históricos, los días 10, 11, 12, 17, 18 y 19 de este mes, de 18.00 a 19.30 horas. Al año el Archivo Municipal recibe consultas de 300 ciudadanos y la visita de una treintena de investigadores.

Papeles encarcelados

Ahora es una cárcel de documentos. Hace 500 años lo fue de nobles y en la Guerra Civil de los represaliados por el franquismo. El Archivo Histórico Provincial mantiene apresados secretos de varios siglos. En más de 42 kilómetros de estanterías, que cuentan la historia de León desde el siglo IX, caben muchos crímenes y robos.

Un gigante que crece sin parar y que oculta, entre otras curiosidades, un pequeño tesoro musical. Hace siglos algunos notarios encuadernaban sus escritos con pergaminos en los que había escritas, entre otras cosas, partituras de música sacra. Los 3.000 que ha rescatado el archivo que dirige Eva Merino están fechados entre los siglos XII al XVI.

El archivo de la cárcel también atesosa cientos de imágenes de finales del siglo XIX. Calles y comercios irreconocibles y edificios desaparecidos. Imágenes de los pioneros de la fotografía y muchas inéditas.

El Archivo lleva años digitalizando sus fondos, entre ellos los fotoplanos, conocidos como el «Vuelo americano» (23.412 imágenes). La primera intención fue bélica. Aviones militares norteamericanos, que ya habían sobrevolado y fotografiado parte de España al final de la Segunda Guerra Mundial, retornaron en 1956 con el inicio de la Guerra Fría. Desde sus privilegiados 5.500 metros de altitud, captaron en la provincia leonesa miles de fotografías, un material cartográfico de inestimable valor. Retrataron fincas, montes, pueblos, carreteras, caminos y ríos. Cada palmo del territorio.

Expedientes carcelarios

Además, custodia el archivo de la Beneficiencia, así como el Bravo Guarida, sobre monumentos de la ciudad de León y la provincia entre 1721 y 1951. Otro de los tesoros de este archivo es el fondo Waldo Merino, que alberga 646 imágenes de monumentos leoneses. A ellos hay que unir el archivo de la familia Prado, con documentos de 1394 a 1970, un legado fundamental para el estudio de la nobleza y los señoríos. Entre lo más consultado, los expedientes carcelarios de 28.617 presos republicanos y las ejecuciones a garrote vil de 397 internos. Esta es una «pincelada» de los fondos que ha logrado recopilar.

También ha organizado actos por el Día de los Archivos. El domingo celebra la llamada del castillo, a las 12.00 horas; un concierto de la Banda de Vientos de las Juventudes Mudicales desde el adarve de la muralla. El lunes abre la exposición Leoneses y política de Estado, sobre los leoneses que han ejercido cargos en la política estatal, desde los que tuvieron representación en las Cortes de Cádiz y la proclamación de la Constitución de 1812, a Félix Gordón Ordás, presidente de la República en el exilio, o Zapatero.