María Lorenzo y Naked Eva, premios Arte Joven de Castilla y León

«Tenía que escribir la historia de esa mujer». Lo decía a este periódico el año pasado María Lorenzo Valero, con tan sólo 16 años toda un alma de escritora. Con esa historia de la que hablaba, titulada El muñeco del maestro, Lorenzo Valero se alzaba con el XIX Premio Jordi Sierra i Fabra. Era mediados de febrero. Ella misma es ahora una de las premiadas entre la treintena de galardones que la Junta entrega a los jóvenes creadores de la Comunidad en un certamen de Arte Joven con un 20 % más de participación. Es la representación leonesa junto al grupo Naked Eva, que lo es en este caso por su talento y por una canción como Puedo con todo, en la que aluden a muchos aspectos mentales que hay que tener más en cuenta en estos tiempos de tanta exigencia. Naked Eva se presentan, además de como grupo seleccionado por Girando Por Salas, como un proyecto musical leonés con proyección profesional y vocación artística, nacido bajo el amparo de Rec-ording Studios León para aportar una nueva visión creativa al indie-rock patrio. Con la publicación en mayo de 2023 de su primer EP homónimo asientan la primera piedra al estilo, acercando un sonido más «british» a la escena y explorando emociones y sentimientos universales, persiguiendo la autenticidad y la eliminación de prejuicios, generando una experiencia profunda y al mismo tiempo «festivalera». Definición larga pero que sirve para adelantar que están en su momento dulce para que ocurra todo eso bueno que se merecen.

Tras 36 ediciones fomentando la creación artística de los jóvenes de Castilla y León, el certamen Arte Joven de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades continúa en la cúspide de la creatividad no sólo autonómica, sino también nacional. Y eso se refleja en las cifras de participación de este XXXVI certamen: 352 artistas de entre 16 y 30 años han presentado 452 obras, lo que ha supuesto el incremento del 20 % de la participación. Así lo hizo saber la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, quien se encargó de cerrar la gala en la que se dieron a conocer los premiados de esta edición, a quienes se les ha entregado los correspondientes galardones. La número dos del Ejecutivo autonómico felicitó tanto a los ganadores como a los finalistas, de quienes ha manifestado que son la viva representación de una juventud que, con talento y dedicación, pueden llegar a lo más alto en el mundo del arte y de la cultura.

La vicepresidenta de la Junta avanzó una novedad dentro de Arte Joven, como es un programa de «mentorización» para jóvenes artistas completamente gratuito y dirigido a todos los galardonados en esta edición. Expertos en distintas disciplinas artísticas van a formar, en sesiones grupales e individuales, a los talentos castellanos y leoneses, y van a llevar a cabo un «acompañamiento inspirador» para que profundicen en el desarrollo de las actitudes y las aptitudes necesarias para un artista. Una de las acciones más icónicas es la exposición itinerante Art on the Road, en la cual se muestran las piezas artísticas en las áreas de pintura, otras modalidades de artes plásticas y visuales, diseño de moda y joyería/bisutería. Esta exhibición recorre diferentes puntos de la Comunidad y, este año, se asentará temporalmente en el medio rural. Medina del Campo y Astorga, entre otros.

Entre los premiados, junto a los leoneses Nacked Eva y María Lorenzo Valera, también se fueron galardonados: Cine: Juan de la Serna por Country Rain. Teatro: Teatro Límite por El amor de Fedra. Danza: Blanca Álvarez Díez por Momentos. Pintura. Alejandra García Crespo por Postal. Otras modalidades de artes plásticas, dividida en las categorías de Fotografía, Escultura y Otras —ilustración, performance, grabado, video-art y similares—. Fotografía: Carlafradd por «Voy a casa de…». Escultura: Aitana Martínez Groves-Raines por «Remiendos de chapa».: Fancy Cat Studios por «Majoneko». Poesía: Leonam Cunha por «Cómo escribir con los órganos». Narrativa/teatro: ex aequo. María Lorenzo Valero por «Los condenados al olvido» y Blanca Fuentes Calabaza por «No hay osos en el cañón del Ebro», entre otros triunfadores.