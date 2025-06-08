León recuerda la fundación romana hace 1.957 años

Publicado por Efe León Creado: Actualizado:

León se encuentra este fin de semana en plena rememoración de su pasado romano con la celebración de El Natalicio del Águila que conmemora los 1.957 años que han pasado desde la fundación de la Legio VII Gémina, considerada el nacimiento simbólico de la ciudad.

Distintas actividades conmemoran esta fecha en al capital leonesa durante todo el fin de semana en una celebración que tiene como escenario principal el Centro de Interpretación León Romano, ubicado en la Casona de Puerta Castillo.

En ese espacio se mostrará la vida castrense de los legionarios y se realizarán distintos talleres de demostración de artesanía romana y teatralizaciones. Completan el programa conferencias, actividades teatralizadas y desfiles de legionarios romanos por las calles que antiguamente ocupaban el León romano, que además incluye la recreación de la entrega del 'águila legionaria'mañana domingo 8 de junio en la plaza de San Isidoro.

La fundación de la Legio VII Gémina por el emperador Servio Sulpicio Galba fue el el 10 de junio del año 68 d.C., una fecha considerada el nacimiento simbólico de la ciudad.

Ayer sábado la ciudad siguió inmersa en el ambiente romano con una serie de actividades abiertas al público en el Jardín Arqueológico y distintos puntos del casco histórico. Durante todo el día el campamento romano está disponible para visitas, además de la participación en las actividades ya citadas. Entre las recreaciones destacan la Inauguratio de una nueva vestal, una explicación sobre la evolución del ejército romano y un desfile por las antiguas calles romanas que culminará en la muralla. Por la tarde tuvo lugar la celebración de una recreación de una cena romana en la «Domus Victrix» y una conferencia sobre el gladiador local M.U. Aracintho, a cargo de Fernando Barriales.

Este domingo 8 de junio el Acto del Natalicio del Águila, en el que se realizará una recreación de la entrega del emblema de la legión acompañado de un ritual simbólico en la plaza de San Isidoro, cerrará las celebraciones. Antes, un desfile legionario recorrerá las calles cercanas al campamento romano y, tras la ceremonia, tendrá lugar el Desfile imperial por el centro de la ciudad. El objetivo de esta fiesta es difundir el conocimiento del patrimonio histórico y arqueológico romano de la ciudad a través de los aspectos lúdicos y de entretenimiento.

De manera complementaria entre los días 6 y 15 de junio se desarrollarán las VII Jornadas Gastronómicas de la Antigua Roma en 'Domus Panis', una actividad que gira en torno a la tradición culinaria de la antigua Roma. Diferentes dulces y repostería, Mulsum, Paladio y otros vinos romanos acompañarán los quesos descritos por Columela en sus tratados.