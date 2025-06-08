Voces que brindan a la salud del cuento

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

La Feria del Libro de Valladolid acogió una mesa redonda dedicada íntegramente al relato breve bajo el título A la salud del cuento. En ella participaron los escritores Gonzalo Calcedo, Alejandro Cuevas, José Ignacio García y Victoria Pelayo Rapado, en una conversación que puso el foco en el momento actual del género. Ha moderado el encuentro el propio García, también editor y profundo conocedor del panorama cuentístico regional.

"Que esta mesa exista ya es una buena noticia», arrancó José Ignacio García, quien subrayó el papel de editoriales como Menoscuarto, Difácil, Eolas o Castilla Ediciones en la difusión del cuento, especialmente dentro de la comunidad. Sin embargo, lamentó que, pese a la calidad de las obras y el esfuerzo editorial, «todavía hay un escalón entre el cuento y la novela» en cuanto a la aceptación del público lector. «No entiendo por qué, cuando se están escribiendo cuentos tan buenos», insistió.

Para Alejandro Cuevas, autor con sólida trayectoria en el narrativa, el cuento tiene una virtud y una condena: su independencia del mercado. «Si el cuento diera mucho dinero, se corrompería», advirtió, recordando que los pocos éxitos comerciales han sido fruto del azar, como Los girasoles ciegos de Alberto Méndez o Manual para mujeres de la limpieza de Lucia Berlin. «La pureza del cuento es también su condena», sentenció, apuntando a que quienes escriben cuentos suelen hacerlo sin pensar en las modas ni en el rédito económico.

Victoria Pelayo Rapado, nacida en Extremadura y afincada en Valladolid, compartió su visión con un enfoque técnico y apasionado: «El cuento es como una diana, si te sales un milímetro, has fallado». Reivindicó que cada vez hay más lectores atraídos no solo por la brevedad, sino por la precisión y belleza de los relatos. El veterano Gonzalo Calcedo, Premio Castilla y León de las Letras 2020, quien aportó una mirada más personal y reflexiva: «Llevo treinta años escribiendo cuentos y aún no sé cuál es exactamente mi relación con el género. Es como un matrimonio sin serlo. Íntimo, creativo, incierto». Calcedo, con su ironía, sentenció que el cuento goza de «mala salud de hierro».