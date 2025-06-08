El gran archivo de Castilla y León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte celebra la Semana Internacional de Archivos en los archivos históricos dependientes de la Junta de Castilla y León mediante una extensa programación de eventos culturales.

Con estas actividades, que se desarrollarán a lo largo de todo el mes, los archivos pretenden poner en valor el patrimonio documental de Castilla y León, contribuyendo a fortalecer la trama del tejido cultural de las ciudades de la Comunidad y buscando una oportunidad para acercarse a nuevos públicos y a la sociedad en general.

De esta forma, las personas que visiten los archivos durante estos días podrán conocer un poco mejor las instalaciones y el funcionamiento de estos centros y los importantes servicios de cultura, de información y de garantía de derechos, que prestan a las instituciones cuya documentación custodian y a los ciudadanos en general.

El Archivo General de Castilla y León acogerá a las 19.00 horas el concierto Con su dulce cantinela… a cargo de Emma Gómez —soprano— y Jorge Colino —piano-, concierto de romanzas de zarzuela y canciones españolas, entre cuyos autores podemos destacar Francisco Chueca, Pablo Sorozabal, Emilio Granados, Federico García Lorca, etc. Entrada libre hasta completar el aforo.

En León, ya hoy mismo tendrá lugar a las 1230 horas el concierto La llamada del Castillo. Con motivo del inicio de la Semana Internacional de los Archivos, un ensemble de la Banda de Vientos Juventudes Musicales-ULE realizará un concierto desde el adarve de la muralla del Castillo, emulando las llamadas a la población que se realizaban en Europa Central desde las torres de los castillos. Mañana 9 junio, 12.30 horas, tendrá lugar la presentación del Mural Escultura de un ángel realizado por alumnos del profesor Carlos Cuenllas (Colegio Maristas San José). Visitas guiadas al archivo y una exposición completan el programa.

Del 9 de junio de 2025 al 30 de junio de 2026, de lunes a viernes, de 9.00 horas a 14.00 horas, tiene lugar la exposición temporal Leoneses y Política de Estado, sobre leoneses que a lo largo de la historia desempeñaron cargos relacionados con la política.