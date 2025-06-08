Diario de León

CONMEMORACIÓN

El gran archivo de Castilla y León

La Junta se suma a la celebración del día internacional con una programación especial

Vistas de León desde la muralla en el Archivo Histórico.

Vistas de León desde la muralla en el Archivo Histórico.maría fuentes

Publicado por
Redacción
León

Creado:

Actualizado:

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte celebra la Semana Internacional de Archivos en los archivos históricos dependientes de la Junta de Castilla y León mediante una extensa programación de eventos culturales.

Con estas actividades, que se desarrollarán a lo largo de todo el mes, los archivos pretenden poner en valor el patrimonio documental de Castilla y León, contribuyendo a fortalecer la trama del tejido cultural de las ciudades de la Comunidad y buscando una oportunidad para acercarse a nuevos públicos y a la sociedad en general.

De esta forma, las personas que visiten los archivos durante estos días podrán conocer un poco mejor las instalaciones y el funcionamiento de estos centros y los importantes servicios de cultura, de información y de garantía de derechos, que prestan a las instituciones cuya documentación custodian y a los ciudadanos en general.

El Archivo General de Castilla y León acogerá a las 19.00 horas el concierto Con su dulce cantinela… a cargo de Emma Gómez —soprano— y Jorge Colino —piano-, concierto de romanzas de zarzuela y canciones españolas, entre cuyos autores podemos destacar Francisco Chueca, Pablo Sorozabal, Emilio Granados, Federico García Lorca, etc. Entrada libre hasta completar el aforo.

En León, ya hoy mismo tendrá lugar a las 1230 horas el concierto La llamada del Castillo. Con motivo del inicio de la Semana Internacional de los Archivos, un ensemble de la Banda de Vientos Juventudes Musicales-ULE realizará un concierto desde el adarve de la muralla del Castillo, emulando las llamadas a la población que se realizaban en Europa Central desde las torres de los castillos. Mañana 9 junio, 12.30 horas, tendrá lugar la presentación del Mural Escultura de un ángel realizado por alumnos del profesor Carlos Cuenllas (Colegio Maristas San José). Visitas guiadas al archivo y una exposición completan el programa.

Del 9 de junio de 2025 al 30 de junio de 2026, de lunes a viernes, de 9.00 horas a 14.00 horas, tiene lugar la exposición temporal Leoneses y Política de Estado, sobre leoneses que a lo largo de la historia desempeñaron cargos relacionados con la política.

