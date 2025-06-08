A la venta las entradas para ver en León el momento cumbre de Morante de la Puebla

Morante de la Puebla cumplió ayer su sueño, y el de la afición, no solo al abrir la puerta grande de Las Ventas, sino al ser paseado a hombros por el centro de Madrid.juanjo martín

El huracán Morante de la Puebla llega a León en el momento de máxima expectación, tras sumar triunfo tras triunfo en las grandes ferias, el último ayer al abrir la puerta grande de Las Ventas en la corrida de la Beneficencia. Un acontecimiento que va mucho más allá de otras salidas a hombros de la Monumental, y que retomó, como ha hecho el diestro de La Puebla con la ilusión de los aficionados de la mano de su duende (y su enorme sabiduría torera) costumbres ya olvidadas. Como la de pasear entre una multitud al diestro por las calles de Madrid, en volandas de una nube de jóvenes que dan entusiasta aliento al futuro de la Fiesta.

El torero sevillano ha revolucionado una temporada que ya es histórica, y en apenas 13 días tiene anunciado su paseíllo en la feria de San Juan en León. Será el día 22, domingo. Y las taquillas de la plaza del Parque lo notan.

Hoy mismo se ponen a la venta los abonos sobrantes y también las entradas sueltas. Y lo acontecido en las últimas semanas (los incontestables y personalísimos triunfos de Morante y la fiebre de los aficionados por seguirle en todas sus actuaciones) cotiza al máximo a la hora de hacerse con una localidad para ser testigo directo de la magia de un maestro único.

Las entradas para ver a Morante de la Puebla en León se venden desde hoy fuera del abono en un horario de taquillas de 10.00 a 14.00 horas, y de 17.00 a 20.00 horas; de lunes a viernes, y los sábados por la mañana. Pueden adquirirse también on line a través de fundausa.com, o en el teléfono 620 048583.

La feria taurina de San Juan comienza el sábado día 21 con un festejo a caballo en el que intervienen Sergio Galán, Diego Ventura (ídolo ya de la afición leonesa) y Leonardo Hernández. Con un encierro de Soto de la Fuente.

El domingo 22 Morante de la Puebla encabeza un cartel que se completa con David Fandila, El Fandi, que mantiene ya un largo idilio con la afición leonesa y que celebra sus 25 años de alternativa; y Cayetano, que se despide de los ruedos. Lidiarán un encierro de Hermanos García Jiménez. El día de San Juan habrá un espectáculo ecuestre.