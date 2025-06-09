Diario de León

Idea y arte de Ramón Isidoro en China

El artista leonés participa como artista y comisaría junto a Laila Bermúdez la exposición 'De dónde sale este espacio en mí. De olas, nubes y coraje', que se presentará el 26 de junio en China, auspiciada por el Principado de Asturias y el Instituto Cervantes

El leonés Ramón Isidoro, en una exposición anterior realidad en la Galería Ármaga.

El prestigioso museo Qu Art Museum de Suzhou, en China, lleva a sus salas la exposición De dónde sale este espacio en mí. De olas, nubes y coraje, una selección de seis creadores entre los que se encuentra el leonés Ramón Isidoro, que en este caso ejerce también de comisario de la muestra junto a Laila Bermúdez. Se trata no obstante de una iniciativa que tiene como origen y germen Asturias, con la participación de los creadores Soledad Córdoba, Kela Coto, José Ferrero, Marcos Morilla, Javier Riera y el propio Isidoro. Sus trabajos reflexionan sobre la idea social, lírica, estética y cultural del territorio.

Tras su paso por la Feria Internacional de Shanghái (West Bund ART & DESIGN) y el Instituto Cervantes de Shanghái (noviembre 2024 — febrero 2025), el recorrido de esta exposición, producida por el Principado de Asturias y el Instituto Cervantes, y comisariada por A Bulto Cultura, que es el nombre que junta a Ramón Isidoro y Laila Bermúdez, continúa proporcionando un enorme impulso a la visibilidad del sector artístico y cultural asturiano que ha despertado el interés de una de las más importantes instituciones museísticas internacionales: el Museo Qu Art. Según los responsables de esta iniciativa cultural, la presencia en un ámbito cultural tan enorme y emergente como el chino ofrece notables oportunidades de difusión no solo a los artistas seleccionados, sino a todo el conjunto de creadores y a todo el sector del arte en Asturias. Se trata de una acción que se inserta en el objetivo institucional del Principado de incrementar la competitividad y el potencial de los sectores culturales y creativos asturianos.

Ramón Isidoro exprime las capacidades de representación de la pintura, su estado intelectual y su materia, aportando al espectador una percepción sensorial abierta, e incluso sinestésica, con recursos plásticos como la luz encapsulada, la fotografía intervenida, el reflejo, el sonido y la instalación. Esta serie explora la tensión entre dinamismo y plano estático, la vibración, oscilación y frecuencia: la armonía de las esferas y la luz inaprensible. Destacan sus intervenciones en escenografía y en giras musicales. «La propuesta curatorial de la exposición parte de una observación sobre la impronta del espacio de origen o de residencia en el proceso creativo, y cómo las particularidades y la idiosincrasia geográfica, histórica, cultural y emocional de nuestra región incide o se revela de alguna manera en la obra de nuestros artistas. Además, esa experiencia del territorio es un tema que se revela universal y permite puentes de comprensión entre distintas regiones del mundo. No obstante, no siempre esa impronta se revela a simple vista como una plasmación o indagación en el lugar vivido. Hemos querido seleccionar un conjunto de artistas, todos originarios o habitantes de Asturias, cuya trayectoria trasciende lo local para establecer un verdadero diálogo con el panorama internacional.

