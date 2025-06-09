El Archivo Histórico abre hoy para todos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Archivo Histórico Municipal de León se suma a la conmemoración del Día Internacional de los Archivos con una jornada de puertas abiertas que tendrá lugar hoy lunes 9 de junio. Se trata de una iniciativa impulsada por la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León con el objetivo de acercar a la ciudadanía el «valioso» patrimonio documental que conserva el Archivo, señala el Consistorio a través de un comunicado remitido a Europa Press. Durante esta jornada, los visitantes podrán recorrer las salas culturales del Archivo y conocer de primera mano documentos históricos que forman parte de la memoria colectiva de la ciudad.

Entre las piezas que se podrán admirar destacan «joyas» documentales como el «Privilegio signado de Alfonso IX» o las actas municipales que se conservan desde el año 1513.

Las visitas guiadas, con acceso gratuito, se desarrollarán en dos turnos, a las 10.00 y las 12.00 horas, hasta completar el aforo disponible. Los interesados deberán dirigirse a la Casona de Puerta Castillo, sede del el Archivo Histórico Municipal y del Centro de Interpretación del León Romano.

Además, continuarán desarrollándose los talleres para adultos «La puerta del tiempo: el Arco de la Cárcel», una propuesta didáctica que desde el pasado mes de mayo viene acercando a los participantes la historia local a través del conocimiento del emblemático Arco de la Cárcel y el trabajo con documentos históricos.

Los próximos talleres serán los días 10, 11, 12, 17, 18 y 19 de junio. El horario de las sesiones será de 18.00 a 19.30 horas. Para participar en ellos es necesaria inscripción previa que podrá realizarse de forma presencial en el Centro de Interpretación del León Romano, a través del teléfono 611 002 772 o en el correo electrónico talleresconhistoria@gmail.com. En el caso de que las inscripciones se quieran hacer para grupos es preferible realizar la inscripción por teléfono, concluye el comunicado.

La Junta se suma a la celebración del Día Internacional de los Archivos con un variado programa de actividades específicas durante todo el mes de junio con el fin de dar a conocer y acercar estos centros culturales a todos los ciudadanos para poner en valor el patrimonio.